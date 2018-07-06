國際洗錢防制 公司應每年申報持股超過10%股東

2018-07-06 16:33 中央社 台北6日電



立法院會今天三讀修正通過公司法部分條文，為防制洗錢，明定公司應每年定期以電子方式申報董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資料，若有變動者，於變動後15天內申報。

由於今年11月台灣將面臨亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，公司法修法是關鍵。立法院會今天三讀修正通過公司法部分條文，接軌國際洗錢防制規範。

三讀條文明定，公司應於每年定期將董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本額超過10%股東的姓名或名稱、國籍、身份證明文件號碼、持股數、出資額等資料，以電子方式申報至中央主管機關建置或指定的資訊平台，有變動者於變動後15天內申報。

未依規定申報或申報的資料不實，經中央主管機關限期通知改正，屆期未改正者，處代表公司的董事新台幣5萬元、以上50萬元以下罰鍰。經再限期通知改正仍未改正者，按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。其情節重大者，得廢止公司登記。

這項修正是為配合洗錢防制政策，協助建置完善洗錢防制體制，增加法人（公司）的透明度。至於原先行政院版本條文中有「實質受益人」等文字，則被刪除。

為避免無記名股票成為洗錢工具，三讀條文也廢除無記名股票制度。