公司法闖關三讀 「大同條款」以政院版做小幅修正

2018-07-06 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



立法院今（６）日自早上9時起，展開攸關逾60萬家公司經營的《公司法》修法，力拚今日三讀過關，最具爭議、俗稱「大同條款」的第173之1條條文，即持股過半股東可召開臨時股東大會，藍綠兩黨在股東持股年限上意見分歧，經表決採民進黨版本。

公司法歷經近20年來最大幅度修訂，上周五完成部分條文二讀，剩21條條文留待今天修訂。主要爭議條文包括：攸關公司登記的SOGO條款、與洗錢防制有關的實質受益人申報、法人董事是否刪除、開放過半股東召開股東臨時會的大同條款，以及增加普通董事查閱權等。

其中大同條款部分，政院版本是持股過半股東，就能自行召開臨時股東會；在二讀時，條文增訂「持股3個月以上的持股過半股東」，才能召開臨股會。不過，國民黨團提出異議，認為持股時間應達一年以上。

國民黨團書記長曾銘宗指出，現有版本明顯有利市場派，將會衍生經營權的衝突，各界都認為這樣的修正不合適，希望讓持股達一年以上，且得先要求董事會召開臨股會，若董事會不召開，股東才能自行召開。

但民進黨團堅持持股三個月立場，總召柯建銘舉例，「要一年以後才可以，選舉是18歲，罷免是19歲嗎」，強調修法就是要讓台灣資本市場弊案除掉，「做不好，所以要罷免，好好經營，人家才會支持你。」

投票結果，民進黨黨團提出再修正動議，共85人參與投票，獲得贊成票57票通過。SOGO條款以政院版本為主，僅作文字修正，公司負責人等非法變更公司登記，經法院判決有罪，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷，不回溯SOGO案。

而實質受益人申報條款，原定公司每月須申報實質受益人，範圍包括董事、監察人、經理人及持股10%以上股東。條文也做微調後，申報期限改為每年定期，申報方式則可以電子方式，申報至中央主管機關建置或指定之資訊平台，實質受益人有變動者，應於變動後15天內申報。