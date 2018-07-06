公司法／特別股修法 新創「籌到銀子又保住經營權」

2018-07-06 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



立法院院會審議公司法，經濟部表示，這一次修正有諸多興利措施，尤其對新創公司有利，例如新增公司得發行禁止或限制董監當選席次的特別股，新創公司可以利用這管道籌得資金，又保住經營權。

經濟部表示，公司法總計449條，這次修正148條，變動幅度為16年之最。外界總把目光聚焦在爭議較大的幾條除弊條款，忽略了對企業經營體制的諸多興利變革。

公司法這次針對新創公司的需求進行修法，一、修正特別股約定內容，使其更具彈性，新增公司得發行禁止或限制董監當選席次的特別股，也可以發行保障董監當選名額的特別股。如此，可避免新創事業於獲得金主投資後，喪失經營主導權。現行制度是股東擁有多數股數，即擁有主導權，對有腦筋沒資金，有點子沒銀子的新創事業，極為不利。

二、增加籌資管道。現行規定除閉鎖公司外，不允許公司私募轉換公司債及附認股權公司債。本次修正，允許非公開發行公司亦可為之。

三、擴大適用無面額股及超低面額股。為使新創事業在股權結構安排，有更自由的規畫空間，現行閉鎖公司已可採行無票面金額股。也就是股東間可決定每股10元以上或10元以下的超低面額股，修正擴大適用於所有非公發公司。

提高員工獎酬工具彈性，擴及母、子公司，也是值得注意的興利措施，經濟部指出，為利企業延攬優秀人才，母（子）公司賺錢時，獎酬可分派給子（母）公司員工，提升企業攬才、留才彈性。