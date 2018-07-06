SOGO條款二讀 律師：修法利弊各半

2018-07-06 13:07 中央社 台北6日電



立法院今天二讀通過俗稱SOGO條款的公司法第9條修正案，律師李永裕表示，修法利弊各半，對利害關係人多一層保障，但也讓公司經營多了不確定性，損害股東、債權人權益。

立法院院會今天二讀通過公司法第9條修正草案，公司設立或其他登記事項有違刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定，由中央主管機關撤銷或廢止其登記，利害關係人也可申請撤銷。

律師李永裕向中央社記者說，這次修法利弊各半，過去公司法沒有列出利害關係人可申請撤銷的條文，以實務上來說，利害關係人會先跟主管機關表達意見，假使主管機關不處理或拒絕，利害關係人只能援用其他法律補充解釋來提訴願，但現在修法定得更清楚，等於對利害關係人多了一層保障。

李永裕指出，不過，這樣也會增加公司經營的不確定性、不穩定性，利害關係人假使申請撤銷登記成功，公司一定會不服提訴訟，而訴訟時間通常得要2年、3年之久，訴訟爭議期間，公司到底要維持撤銷前還是撤銷後狀況經營，很難處理，跟公司有關的股東、債權人等第三人權益會因此受損，假使撤銷訴訟真的通過，這些人權利如何保障。

李永裕建議，為了保障公司第三人權益，在利害關係人跟公司訴訟期間，應比照民事訴訟法規定，明確在公司登記資料註記相關訴訟及爭議，保障第三人權益。

至於SOGO案是否適用新修法，李永裕認為，法條中沒有明確寫出是否溯及既往，因此這就有爭議，需由經濟部提出相關函釋，再交給法院去認定，假使真的溯及既往，不只SOGO經營權，牽扯的案件就會非常多，對於不少公司經營穩定性波及就會更大。

立法院職權行使法規定，第三讀會除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。