台越攜手打造智慧新創園區

2018-07-06 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



工研院與越南BECAMEX IDC集團共同召開「台越智慧新創園區」商機說明會，雙方未來將在「智慧城市」、「IOT物聯網」與「加速器與新創育成中心」領域，尋求進一步合作機會。 圖／工研院提供 分享 facebook

為吸引東南亞國家加速器及新創公司來台，並協助台灣智慧新創相關服務方案輸出，工研院與越南BECAMEX IDC集團共同召開「台越智慧新創園區」商機說明會，雙方未來將在「智慧城市」、「IOT物聯網」、與「加速器與新創育成中心」領域，尋求進一步合作機會。

台灣積極推動新南向政策，期望整合東協夥伴國產業供應鏈，建立新經貿夥伴關係，並與越南等夥伴國共同建立示範場域，攜手發展科技創新應用與服務，拓展新興市場商機。

工研院資通所副所長鄭仁傑表示，工研院與越南平陽省自2016年起開始洽談智慧城市合作，去年初簽署合作備忘錄，年底時工研院、資策會及啟碁（6285）、瑞迪國際業者共組團隊，與BECAMEX IDC集團合作，在平陽省位於市中心購物中心推出「智慧城市雲端互動廣告數據分析暨廣域無線系統服務」。

今年擴大合作

今年工研院更擴大與越南平陽省合作領域，首先推出「台越跨國智慧新創園區」構想，雙方新創公司將可互換交流進駐，了解對方市場並利用在地優勢進行新創事業開發，建立新南向新創智慧應用服務示範場域，希望未來台越雙方可以此為基礎，擴大合作商機。

林口新創園 9月開幕

代表經濟部中小企業處謝戎峰組長則指出，「林口新創園」將於9月底開幕，並將針對跨國加速器與新創企業提供便利「一站式服務」及優惠相關措施，如國際加速器與策略性新創企業補助、稅務簽證優惠、創新服務沙盒等，歡迎越南加速器及新創公司來台，共同開發適合新南向市場的創新應用服務。

越南平陽省工業區管理局副局長阮成仁也在會中表示，期待在工研院協助下，未來能引進更多台灣企業加入合作行列，協助越南平陽省推動成為智慧城市的規劃目標。

越南平陽省約250萬人口，台商約800家，距胡志明市約1小時車程，GDP成長率高達13%，該省正積極爭取全球智慧城市排名，智慧城市選拔標準涵蓋無線上網普及率、物聯網等應用，此對我國輸出ICT（資通訊產品）、物聯網等相關系統解決方案及產品極具潛在商機，同時，也期待台灣能協助平陽省工業區進行轉型，由傳統紡織，金屬加工製造業逐漸升級至科技產業。