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商圈餐廳、洗衣店瓦斯氣爆頻傳 消保處籲增列罰款

2018-07-06 10:45經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年來營業場所瓦斯氣爆事件頻傳，消保處今（6）日指出，經深入調查發現皆與瓦斯桶管線脫落，或置放位置不當，造成瓦斯外洩，進而引發氣爆有關。

消保處促請內政部加速於「消防法」中增列相關處罰條款，另請經濟部輔導自助洗衣業者在明顯處標示使用能源方式（桶裝瓦斯或天然氣）及相關警語，以維護消費者權益。

消保處指出，去年台中逢甲商圈餐廳、彰化自助洗衣店，以及今年2月高雄小港便當店，接二連三發生瓦斯氣爆，探究其原因，有著共通之處。

主要都是因電力及天然氣成本相對高，桶裝瓦斯成本最便宜，因此包括：自助洗衣店、夜市商圈及餐飲店等多屬小規模經營，所以使用的幾乎都是桶裝瓦斯。

消保處表示，針對桶裝瓦斯的氣爆事件的改善措施，日前特別召開跨部會會議，已促請內政部消防署增修「消防法」處罰條款，因為以彰化自助洗衣店為例，其未辦理商業登記，也非消防單位列管的業者，再查現行「消防法」雖於第15條之2規定，要求瓦斯行要定期向消防單位申報使用桶裝瓦斯的業者，但如瓦斯行未申報，並無相關處罰條款。

對此，內政部消防署表示，立法院新會期將針對法條進行討論，目前初訂的處罰條款是1萬元以上5萬元以下罰鍰。

此外，消保處進一步指出，中小型營業場所，員工流動率相對較高，所以使用桶裝瓦斯營業的相關業者，也應強化員工訓練。其中，針對愈來愈多的自助洗衣店長時間無人駐店，建議裝置瓦斯漏氣警報器，以即時偵知瓦斯漏氣，維護公共安全。

同時，對於消費者出入頻繁的營業場所，消保處呼籲內政部消防署除了加強輔導，及督促業者落實自主檢查外，也建議適時提高不定期檢查頻率，以保障消費者安全。

圖／消保處提供
圖／消保處提供
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