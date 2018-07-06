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中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

7月6日重要財經行事曆

2018-07-06 07:38經濟日報 記者陳彥甫╱即時報導

◎台灣

行政院長賴清德參訪友達光電暨出席「與顯示器產業交流座談會」

Microsoft Surface形象旗艦店開幕

期交所復康巴士捐贈典禮

四大電子票證進花蓮記者會

除權息：豐興、新鋼、元富證、崇越電、曜越、東洋、寶成、欣高等

增資股上市：全銓

◎中國大陸與香港地區

大陸對美國產品加徵關稅25%

◎美國

6月貿易收支

6月非農就業人口變動

6月失業率

美中互課340億美元商品關稅生效

◎德國

5月工業生產

◎法國

5月貿易收支

◎加拿大

6月失業率

◎日本

5月家庭支出

◎馬來西亞

外匯存底

◎泰國

外匯存底

◎菲律賓

外匯存底

◎印尼

外匯存底

失業率關稅

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