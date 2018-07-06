親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

吸引台商回台上市 金管會出招

2018-07-06 00:56經濟日報 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

吸引台商回台上市，金管會祭出三面六項措施。 報系資料照
吸引台商回台上市，金管會祭出三面六項措施。 報系資料照
分享

吸引台商回台上市，金管會祭出三面六項措施，包括放寬員工認股權證發放對象，不限全職員工，顧問及兼職者也可以，以利企業留才；F公司本國籍股東無須設算陸資限額，經濟部近日將發函放寬。

金管會證期局副局長張振山昨（5）日表示，為吸引台商回台上市，金管會已透過三個構面，陸續採行六項措施，包括第一，在有利企業留才方面，日前發函放寬員工認股權證放發對象，擴及非全職員工。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

以前只有母子公司（含大陸子公司）員工，才可以適用，放寬後，不限全職員工，例如像顧問或兼職都可以發放；張振山說，主要是因應工作型態多元化時代，讓企業發放對象更多，可以留住人才。

另將研擬修改證交法，將庫藏股轉讓員工的年限，從現行三年延長為五年，對企業來說，可保留供員工認股權轉換或轉讓股份給員工的時間，將更有彈性。

第二，鬆綁陸資規定，6月初已發函開放陸資在持股不逾30%下，可來台直接投資F公司（KY類股），以利F公司增資引進策略聯盟。除此，也建議經濟部放寬F公司本國籍內部人，投資大陸限額相關規範。

依經濟部現行規定，F公司本國籍董監事、經理人及大股東等內部人，需按持股比率設算個人投資大陸金額，並納入個人每年500萬美元限額控管，影響F公司再籌資管道及潛在台商回台上市櫃意願。

金管會已建議經濟部，F公司投資大陸時，本國籍內部人無須設算個人500萬美元投資限額，陸委會日前已同意，接著將由經濟部發布相關法規鬆綁規定。

據了解，證交所及櫃買中心在海外招商時，不少台商都反映相關問題，原本有意來台掛牌，但檢視法規時發現太嚴，就打退堂鼓。

這兩項措施上路後，除現有100多家F公司立即受惠外，也可掃除台商回台上市障礙，吸引更多台商來台上市。

第三，推出多元上市櫃條件，張振山表示，免獲利條件就可以來申請上市，而審查上市櫃時間也從原本的八周縮短為六周，藉以吸引更多企業來台掛牌。

台商陸委會

相關新聞

衛生紙價格趨穩 主計總處：77%業者持平或降價

2018-07-05 19:45

財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57

工研院45周年慶 蔡總統：創新永遠是台灣求勝關鍵

2018-07-05 12:30

重要民生物資 漲幅創40月新高

2018-07-05 23:41

勞基法新制爭議 勞動部：持續對外說明溝通

2018-07-05 14:33

金管會招手大陸台企 重中之重

2018-07-06 00:56

鼓勵台商回台上市 金管會祭三招

2018-07-05 23:23

公股董總取消派任年齡上限 財政部：非量身訂做

2018-07-05 21:52

美中貿易開火在即 國安基金密切注意

2018-07-05 21:51

美中貿易戰開打 經部：清單一影響有限

2018-07-05 21:47

美中貿易戰開打 經部：產業直接影響不大

2018-07-05 21:22

新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55

民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48

中美貿易戰摩擦加劇 央行：目前影響有限 未來持續關注

2018-07-05 17:41

美中貿易大戰6日開打 央行：對台經濟影響有限

2018-07-05 16:27

快加油！ 下週油價擬漲0.5元

2018-07-05 16:26

購買風電差價 經部：不會反映電價

2018-07-05 15:59

印度錫金州禁止農藥15年 反帶來觀光業商機

2018-07-05 14:00

SOGO跳電 台電：與降壓無關

2018-07-05 12:26

離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59

沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59

名家觀點／共享經濟不會曇花一現

2018-07-05 00:42

三民營廠供電 也有變數

2018-07-05 00:38

北台電源 遇「三卡」困境

2018-07-05 00:38

中油觀塘環差失利 經部擬配套

2018-07-05 00:35

富邦金：今年GDP 可望成長2.6％

2018-07-04 23:35

便於攬才...「跨國企業」定義鬆綁

2018-07-04 23:26

莊碩漢：新加坡金融科技發展值得台灣借鏡

2018-07-04 20:35

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38

台灣麥當勞前總裁 人生三度重開機告白

2018-06-29 09:57

富邦金上修今年GDP至2.6％

2018-07-05 00:22

創業更easy　新北攜手產官學開拓創業新天地

2018-07-03 14:23
看更多

熱門文章

買家漸漸買不下手 房市小陽春恐要說掰掰了

2018-07-05 11:16

美光在陸恐禁售 全球DRAM洗牌

2018-07-05 02:00

新iPhone訂單 傳緯創出局

2018-07-05 02:00

離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59

比行情高出百萬！ 女富豪帝寶法拍一坪380萬

2018-07-05 10:49

陸限排效應 銅箔基板價喊漲

2018-07-05 02:00

貿易戰在即 晶片巨人先遭殃

2018-07-05 02:00

鴻海小金雞 天鈺重新申請上市

2018-07-05 02:00

派遣員工契約到期 鴻海：督促依法保障權益

2018-07-05 09:05

iPhone傳配三鏡頭 大立光進補

2018-07-05 02:00

「最後的」奧運國手 為何成了中台灣最大企業家族勤美董事長？

2018-07-05 14:30

鴻海集團面板整合 天鈺扮關鍵角色

2018-07-05 02:00

高利定存活動又一家 台外幣利率最高1.25%及3.6%

2018-07-05 06:00

簡立峰看台灣人才…不知自己優秀

2018-07-05 02:00

買方逆襲！6月新建案開價變硬 市場人氣買氣雙降

2018-07-05 11:27

沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59

快加油！ 下週油價擬漲0.5元

2018-07-05 16:26

南山廣場進駐 台北商辦市場大挪移

2018-07-05 09:02

陸限排效應／對岸中小PCB廠 面臨倒閉潮

2018-07-05 02:00

捷運開百家無人店 甜點業董座坦承玩很大

2018-07-05 13:03

台積電要在新竹300博覽會 讓人大開眼界

2018-07-05 15:11

金融海嘯轉型航太首張訂單5萬 榮陞苦過掙出一片天

2018-07-05 07:58

巨大斥資17億 匈牙利設廠

2018-07-05 02:00

購買風電差價 經部：不會反映電價

2018-07-05 15:59

美中貿易戰嚇趴台股 金管會喊安！宣稱三沒影響

2018-07-05 18:05

財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57

蘋果AR主鏡頭 明年有譜

2018-07-05 02:00

工研院45周年慶 蔡總統：創新永遠是台灣求勝關鍵

2018-07-05 12:30

Google看AI 台灣機會來了

2018-07-05 02:00

穩懋6月營收 年增19%

2018-07-05 16:07

台新ATM推悠遊卡绑帳戶自動加值

2018-07-05 11:50

朱志洋：台灣是公平社會 下輩子還喜歡在台灣

2018-07-05 14:07

女富豪帝寶法拍破新高 2樓戶挑戰底價8.7億

2018-07-05 12:32

金管會公布最新外資數字 6月外資擴大匯出

2018-07-05 16:50

賴英里請辭 寒舍：蔡伯翰出任董事長

2018-07-05 15:58

國機國造航太研討會登場 近百名業者參與

2018-07-05 12:46

巨大董座杜綉珍 投資快狠準

2018-07-05 02:00

民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48

行銷、採購樣樣通...大客戶全靠翁宗斌搏感情

2018-07-05 02:00

新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top