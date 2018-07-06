吸引台商回台上市 金管會出招

吸引台商回台上市，金管會祭出三面六項措施。 報系資料照 分享 facebook

吸引台商回台上市，金管會祭出三面六項措施，包括放寬員工認股權證發放對象，不限全職員工，顧問及兼職者也可以，以利企業留才；F公司本國籍股東無須設算陸資限額，經濟部近日將發函放寬。

金管會證期局副局長張振山昨（5）日表示，為吸引台商回台上市，金管會已透過三個構面，陸續採行六項措施，包括第一，在有利企業留才方面，日前發函放寬員工認股權證放發對象，擴及非全職員工。

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以前只有母子公司（含大陸子公司）員工，才可以適用，放寬後，不限全職員工，例如像顧問或兼職都可以發放；張振山說，主要是因應工作型態多元化時代，讓企業發放對象更多，可以留住人才。

另將研擬修改證交法，將庫藏股轉讓員工的年限，從現行三年延長為五年，對企業來說，可保留供員工認股權轉換或轉讓股份給員工的時間，將更有彈性。

第二，鬆綁陸資規定，6月初已發函開放陸資在持股不逾30%下，可來台直接投資F公司（KY類股），以利F公司增資引進策略聯盟。除此，也建議經濟部放寬F公司本國籍內部人，投資大陸限額相關規範。

依經濟部現行規定，F公司本國籍董監事、經理人及大股東等內部人，需按持股比率設算個人投資大陸金額，並納入個人每年500萬美元限額控管，影響F公司再籌資管道及潛在台商回台上市櫃意願。

金管會已建議經濟部，F公司投資大陸時，本國籍內部人無須設算個人500萬美元投資限額，陸委會日前已同意，接著將由經濟部發布相關法規鬆綁規定。

據了解，證交所及櫃買中心在海外招商時，不少台商都反映相關問題，原本有意來台掛牌，但檢視法規時發現太嚴，就打退堂鼓。

這兩項措施上路後，除現有100多家F公司立即受惠外，也可掃除台商回台上市障礙，吸引更多台商來台上市。

第三，推出多元上市櫃條件，張振山表示，免獲利條件就可以來申請上市，而審查上市櫃時間也從原本的八周縮短為六周，藉以吸引更多企業來台掛牌。