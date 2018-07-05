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獨家／選舉前大巨蛋爆新進度 遠雄重新遞件都審

國發會審議通過 明年度健保給付總額最多成長4.5%

2018-07-05 22:42經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國發會委員會議今（5）日通過明年度全民健保醫療給付費用成長率範圍訂在2.516%至4.5%，另為加速根治國人C型肝炎，同意增列C肝口服新藥費用，但增列額度不得超過4.7%。

為合理控制醫療費用，「全民健康保險法」明訂健保實施總額支付制度，主管機關衛生福利部每年須呈報全民健保醫療給付費用總額範圍，報請行政院核定；經國發會審查、行政院核定後，全民健康保險會將以集體協商機制協定下年度的醫療給付費用總額。

國發會指出，健保醫療給付費用成長率的下限2.516%是考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得；4.5%的上限則是考量健保整體財務狀況、醫療費用給付合理成長與國人負擔能力等因素。

官員指出，健保支付項目眾多，且通常會逐年遞增，主要是因人口老化的變動，或是費用較高的新藥科技，為了促進全民健康福祉，這些都是必要的支出成本。

據了解，我國健保自2016年起正式邁入「入不敷出」的窘境，所幸先前健保收入大於醫療支出，安全準備經費足以支應。但官員也提醒，人口加速老化與新藥科技支出，都會讓安全準備金負成長的速度愈來愈快，在保費費率未有調整的前提下，預估2019年的額度約1,600億元，2020年則近乎腰斬至約900億元，2021年更將由正轉負。

今日委員會議也做出結論，建議衛福部因應人口結構快速老化、醫療需求增加，健保整體支出將逐年成長，應強化提升健保給付效益及醫療品質的措施，包括積極落實分級醫療、推動有效醫療、重視預防保健及健康管理、強化相關整合性照護計畫，以及運用醫療科技評估及大數據分析等工具，檢討給付的合理性等，以有效提升健保資源使用效率。

人口老化國發會

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