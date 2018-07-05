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重要民生物資 漲幅創40月新高

2018-07-05 23:41聯合報 記者林彥呈／台北報導

主計總處5日公布6月CPI，衛生紙等17項重要民生物資漲幅來到3.33%，創下4...
主計總處5日公布6月CPI，衛生紙等17項重要民生物資漲幅來到3.33%，創下40個月新高紀錄。 圖／聯合報系資料照片
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主計總處昨天發布最新消費者物價指數（ＣＰＩ），儘管受到油料費用上揚、菸稅調漲效應影響，蔬果、通訊費及３Ｃ消費性電子產品價格下跌，六月ＣＰＩ年增率百分之一點三一，扣除蔬菜、水果及能源後的核心ＣＰＩ年增率百分之一點三，整體物價續呈溫和平穩的態勢。

觀察七大類別變動情況，仍以「雜項類」年增百分之六點九最多，其中又以香菸漲逾四成的影響最為顯著，主因是去年調漲菸稅，產生近一年的基期落差，以致年增率較為明顯，菸稅調漲的遞延效果預計九月後就會淡化。

然而，行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等十七項重要民生物資，原本四月年增率百分之二點九三，中止連續第三個月漲幅超過百分之三，但五月又回升至百分之三點一五，六月更升至百分之三點三三，創下四十個月新高紀錄。其中，雞蛋價格大漲超過百分之十六，糖、鮮奶及先前調漲價格的衛生紙也有不小漲幅。

主計總處專門委員徐健中指出，由於去年同期爆發戴奧辛蛋風波，導致當時蛋價挫跌，在基期較低的影響下，六月年增率飆升，進而拉高重要民生物資價格平均值，但整體波動還在「合理範圍」，物價仍屬溫和平穩。

另一方面，與民眾息息相關的「外食費」年增率也達百分之二點一八，創近卅八個月以來最大漲幅。徐健中表示，桶裝瓦斯價格在今年上半年漲幅超過一成，部分餐飲業者為了反映成本確實有調漲價格。

值得注意的是，由於國際原油價格維持高檔、新台幣匯率走弱，加上礦產品、基本金屬價格揚升，反映廠商進貨成本的躉售物價指數（ＷＰＩ）年增率達百分之六點六五，以新台幣計價的進口物價指數年增率更竄升至百分之九點九八，分別創下九十六、九十七個月來新高。

菸稅衛生紙漲價

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