鼓勵台商回台上市 金管會祭三招

2018-07-05 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



為鼓勵台商回台上市，金管會祭出三招。金管會證期局副局長張振山說，其中包括開放母子公司「非全職員工」都可認購員工認股權證。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在鴻海、南僑、聯電等台灣大型企業子公司，一家接著一家到大陸Ａ股掛牌後，為鼓勵台商回台上市，金管會祭出三招。金管會表示，除已公布的多元上市櫃條件，及開放陸資在持股不逾三成前提下，可來台直接投資F公司（外國企業來台第一上市）之外，為方便企業留才，金管會將開放母子公司「非全職員工（包括兼職員工及顧問）」都可認購員工認股權證。

根據證交所及櫃買中心掌握，至少十七家台商企業排隊赴大陸Ａ股掛牌，上市企業有南僑、巨大機械、臻鼎ＫＹ、榮成及聯電等五家公司的大陸子公司；另有十二家上櫃公司曾向櫃買中心表達，考慮規畫子公司去Ａ股掛牌。在此前提下，金管會證期局副局長張振山說，金管會將分成三個構面，鼓勵台商回台上市。

首先是已放寬多元上市櫃條件，在符合特定條件下，企業不須獲利也能申請上市櫃，同時縮短ＩＰＯ審查時程，自八周縮短為六周。

其次，金管會先前也宣布，陸資在持股不逾三成前提下，可來台直接投資Ｆ公司。金管會並已建議經濟部取消Ｆ公司內的中華民國籍董監事投資大陸限額，但納入每人每年五百萬美元的限額控管。張振山說，這項鬆綁需要經濟部投審會修改法規。

張振山說，證期局統計，目前第一上市（註冊地在海外的國外企業來台上市，且第一次掛牌）共七十家，台商企業就占了六十一家，其中大陸台商企業有五十二家、新南向台商則有六家。而第一上櫃企業有卅三家，台商企業占廿一家，其中大陸台商也有十六家，第一上市櫃公司加總已有一○三家。上述陸資投資鬆綁及董監投資大陸限額放寬，這一百多家公司可馬上受惠。

張振山說，此外，為有利企業招攬人才並留住人才，金管會將修法延長企業庫藏股轉讓員工時間，自三年延長為五年；另外，六月十四日並發函各公司，將開放母子公司的非全職員工（包括兼職員工和顧問），也能認購員工認股權證，而企業的子公司自然包括大陸子公司。也就是說，台商回台掛牌後，招攬及留才條件，都將更為寬鬆。