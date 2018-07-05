美中貿易戰開打 經部：清單一影響有限

2018-07-05 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



美中貿易戰將於今天開打，美國與中國大陸雙方互相課徵額外25%的關稅，受影響貿易值高達680億美元。不過，經濟部表示，今天將生效的清單一產品，對台灣影響有限，將持續觀察清單二產品。

經濟部國貿局表示，美方提出兩項清單，清單一共有818項產品，涉及中國大陸對美出口的340億美元貿易值，將於今天起課徵額外25%關稅。經部分析，清單一產品如化學品、光學儀器、醫療器材、汽車零組件等，由於我國同產品多供應中國大陸內需市場，初步估計對台灣影響有限。

國貿局指出，至於中方，清單一包含545項產品，涉及美國出口到中國大陸約340億美元貿易值，產品包括美國大豆、汽車、水產品。對台灣影響更小。

經濟部表示，美方在清單一的佈局是很明確的，現在比較關注的是清單二。美方在清單二內新增了284項產品，包含石化、鋼鐵、機械、電子電機等，涉及中國大陸對美國出口的160億美元貿易值。USTR（美國貿易代表署）完成公聽會後將公布最後結果。

經濟部表示，清單二內的產品，把積體電路也放進去，需要密切注意、觀察。不過，因為台灣積體電路很有競爭力，初估不會有什麼影響。而且，面板、手機、電腦等最終消費型電子產品都沒有放在清單內，所以對於消費型電子產品輸美沒有太大影響。