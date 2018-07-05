公股董總取消派任年齡上限 財政部：非量身訂做

2018-07-05 21:52 中央社 台北5日電



為配合行政院日前修正國營事業負責人遴選要點，財政部4日公告修正「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，取消派任公股銀行董總的年齡限制。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部近日修法，取消派任公股銀行董總「不得超過65歲」的天花板，遭質疑是在為公股銀行董總解套。財政部官員澄清，財政部並非首個修正派任要點的部會，沒有為任何人量身訂做。

為配合行政院日前修正國營事業負責人遴選要點，財政部4日公告修正「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，取消派任公股銀行董總的年齡限制。

要點原本規定，公股銀行董總派任年齡不得超過65歲，且無論任期是否屆滿，年滿68歲時應即行更換。另外，限制公股銀行董監事，派任年齡不可以超過65歲，若有例外情形，才可專案報請行政院核准延長，若年齡已屆滿68歲，則得更換。

要點修正後，財政部派任公股銀行董總不再有年齡限制，但董總年齡滿65歲，要每年報院或報部延長，以及除非有特殊原因並報院、報部核准外，逾68歲應立即更換。至於董總外的一般公股董監事，則嚴格限制年齡不可超過65歲，且不論任期是否屆滿．年滿68歲就要更換。

日前立法院財委會上，許多在野黨立委對於公股銀行董總派任年齡過大提出質疑，認為違反管理要點規定，此次財政部修法，也引發外界質疑是在為這些公股銀行董總解套。

對此財政部官員表示，此次修法主要是配合行政院對派任國營事業董總的規範修正，各部會須作法一致化，財政部並非首個修正派任要點的部會，包括交通部、經濟部等也一併適用，強調沒有為任何人量身訂做。