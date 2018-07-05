美中貿易戰開打 經部：產業直接影響不大

2018-07-05 21:22 中央社 台北5日電



經濟部次長王美花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰互相加徵關稅將在6日生效，經濟部次長王美花認為，據經濟部盤點美國對中國加徵關稅的品項中，台商在大陸生產多以供應大陸內需為主，對台灣產業直接影響不大。

美國貿易代表署（USTR）於6月15日宣布，將對中國1102項、合計約500億美元進口產品加徵25%關稅，並採取兩階段實施，其中第一階段加徵關稅品項共818項，金額約340億美元，7月6日起生效；面對美國加徵關稅，中國立刻在6月16日還以顏色，宣布自7月6日起對美國大豆等農產品、汽車、水產品等進口產品加徵25%關稅。

王美花今晚出席「107年ITI國企班開訓暨結訓典禮」，會後受訪時表示，針對美中貿易戰對台灣產業的影響，經濟部已充分跟產業溝通，根據產業界回報，美國第一階段對中國所加徵的818項品項中，台灣廠商生產製造的大多是供應中國內需市場，第一波貿易戰對在大陸設廠的台商直接衝擊不大。

至於美中貿易戰是否會對台灣產生轉單正面效應，王美花認為，轉單正效應屬於美中貿易戰的後續連鎖效應，當6日加徵關稅生效後，市場立即會有波動，台灣可望享有轉單效應，但轉單效應有多大，還需要時間觀察。

舉例來說，中國為報復美國，宣布對美國進口的黃豆加徵關稅，提高美國黃豆進口價格，而同樣生產黃豆的巴西與烏拉圭就有機會享受因貿易戰衍生的轉單效應，但轉單效應有多大，還是要等實際下單才知道。