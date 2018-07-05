加強環科合作 科技部與英國機構簽備忘錄

2018-07-05 20:17 中央社 台北5日電



科技部今天宣布與英國自然環境研究委員會簽署瞭解備忘錄，未來雙方將透過科學家訪問等方式，針對環境災害復原、環境變遷管理及自然資源受益等三大領域進行交流。

科技部與英國研究與創新機構的自然環境研究委員會(Natural Environment Research Council, NERC)，今天在駐英國台北代表處簽署瞭解備忘錄，由科技部政務次長蘇芳慶與與自然環境研究委員會(NERC)執行長鄧肯（Prof. Duncan Wingham）分別代表雙方簽署。

科技部透過新聞稿指出，未來雙方將針對「自然資源的受益」、「環境災害的復原」以及「環境變遷的管理」等三大領域進行交流，透過科學家訪問、研究人員交換、設備分享以及雙邊研討會或論壇等方式建立合作關係，英國在環境科學研究和創新方面處於世界領先水準，與自然環境研究委員會(NERC)的合作，彰顯台灣學研界的科研實力再獲國際肯定。

科技部表示，自然環境是全球性的議題，需要仰賴來自國際多方的科學家參與研究，才能全盤掌握面貌並提出有效的解決途徑，這次簽署瞭解備忘錄有助於提升雙方在自然科學界的研究水準，尤其台灣能與參與自然環境議題貢獻良多的英國合作，將大幅提升台灣學界的研究能量。

自然環境研究委員會(NERC)執行長鄧肯表示，非常高興能與台灣攜手合作，加入新區域的視野，將有助於他們能夠準確掌握全球環境的變遷，且深信結合台灣的專長，將能開發出更高效能的研究工具，為全球環境尋求適切的解決途徑。

英國研究與創新機構(UKRI)轄下的英國研究委員會總會(UK Research Councils, RCUK)，是英國政府主要的科研經費分配管道之一，其下依不同的研究領域設置有7個研究委員會，而自然環境研究委員會(NERC)就是其中之一，主要協助人類從自然資源中受益，能預測並回應自然災害以掌握環境變化。