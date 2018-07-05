因核電及水力發電大減 我電力排係數不降反升

2018-07-05 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



蔡政府力推再生能源，不過去年因水力及核電發電量減少致電力排放係數增加。根據經濟部能源局發布2017年度電力排放係數，我國平均每發一度電之二氧化碳排放量為0.554公斤CO2e，較2016年度增加0.024公斤CO2e。

能源局解釋，太陽光電、風力與低碳燃氣發電隨能源轉型政策推動已持續增加，其中，太陽光電與風力發電占銷售電量結構較2016年提高0.33百分點，燃氣發電占比亦提高2.61百分點。

然而受景氣與氣候影響，電力系統銷售電量增加2.38%，加以水力發電受降雨量減少9.44%影響，占比減少0.56百分點，核能機組受事故停機影響占比減少4.16百分點。為滿足國內電力需求，提高燃煤、燃油占銷售電量比例，分別較105年增加1.46百分點、0.37百分點，爰此，2017年度電力排放係數較2016年度上升0.024公斤CO2e。

所謂電力排放係數是指發一度電排放二氧化碳當量。能源局每年皆依據「電力排放係數計算標準作業程序」計算電力排放係數，並邀請外部專家檢視引用數據與計算結果一致性及合理性，並定期檢討電力排放係數計算方法，以確保電力排放係數正確性。

能源局表示，電力排放係數公告將作為溫室氣體盤查作業計算外購電力間接排放之引用依據，能源局將持續精進電力排放係數計算程序與數據品質管理，以確保電力排放係數的正確性，以提升產業溫室氣體盤查引用數據之可靠性。