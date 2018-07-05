衛生紙價格趨穩 主計總處：77%業者持平或降價

2018-07-05 19:45 中央社 台北5日電



雖然日前爆出「衛生紙之亂」，主計總處官員指出，衛生紙價格已趨穩定，77%業者的衛生紙價格相較5月持平甚至促銷降價。記者陳易辰／攝影 分享 facebook

主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年漲1.31%，雖然日前爆出「衛生紙之亂」，主計總處官員指出，衛生紙價格已趨穩定，77%業者的衛生紙價格相較5月持平甚至促銷降價。

今年2月底，有量販業者主動透露國內衛生紙將於3月全面喊漲，引發民眾瘋狂搶購衛生紙，政府高度重視，公平交易委員會更因量販業者以誤導消費者的不實訊息進行促銷，祭出重罰。

據主計總處統計，3月衛生紙、面紙及紙巾項目群的漲幅尚不明顯，但到了4月，年漲幅飆至10.89%，創下2009年4月以來的最大漲幅。

不過，從今天最新發布的6月物價變動情況來看，衛生紙、面紙及紙巾年漲8.64%，相較4、5月約1成的漲幅，已經趨於平緩；主計總處綜合統計處專門委員徐健中指出，由於國際紙漿價格逐步穩定，衛生紙業者現在的調漲比率並不高，價格相較5月持平或是促銷降價的比率達77%。

徐健中表示，觀察近幾個月衛生紙價格的變化，可以看出廠商並沒有全面漲價的情形，一方面是因原物料價格並未持續飆漲，另一方面，即便成本上揚，業者也須考量產品的市場競爭力，不見得會將增加的成本完全轉嫁至售價；整體而言，國內衛生紙的價格已經趨於穩定。（編輯：蘇志宗）