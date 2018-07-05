新台幣量縮貶3.9分 股匯雙雙走弱

2018-07-05 19:55 中央社 台北5日電



今天非美貨幣走弱，台灣股匯皆疲，新台幣以30.540元兌1美元作收，貶3.9分，台北與元太外匯經紀公司總成交量縮至9.17億美元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中即將相互加徵關稅，全球貿易衝突恐擴大，今天非美貨幣走弱，台灣股匯皆疲，新台幣以30.540元兌1美元作收，貶3.9分，台北與元太外匯經紀公司總成交量縮至9.17億美元。

外匯交易員表示，美中相互加徵關稅將在6日啟動，亞股今天普遍下挫，台股更重挫逾百點，在外資持續匯出下，新台幣今天開低走低，但午後出口商進場拋匯，導致新台幣貶幅收斂，終場貶值3.9分。

央行外匯局長顏輝煌表示，由於美國經濟持續成長，美國聯準會（Fed）可望加速升息步伐，導致美元指數攀升，光是第2季，美元指數就遽升5%；此外，美中貿易衝突升溫，也導致亞洲貨幣兌美元普遍呈現貶值，新台幣也不例外。

根據央行統計，自美國貿易代表署（USTR）公布對中國加徵關稅清單後，截至昨天匯市收盤，人民幣兌美元重貶3.8%、印尼盾貶3.4%、泰銖貶2.3%、韓元貶1.9%，至於日圓貶幅較小，僅0.4%。而自6月15日至今，新台幣兌美元貶幅也在2%左右，大致居中，相對穩定。

顏輝煌強調，台灣國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛，加上新台幣匯率維持動態穩定、政府幾無外債，承受國際資本流動的能力，相對亞洲其他國家更好。

央行重申，近期國際金融市場波動度上升，將持續關注全球貿易摩擦的發展情勢。若有不規則變化及季節性因素，導致匯率過度波動與失序變動，而有不利經濟與金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序，並提供市場充分流動性，以支應正常經濟活動所需。

新台幣兌美元今天開盤價為30.520元，最高30.515元、最低30.575元，尾盤收30.540元，貶值3.9分。