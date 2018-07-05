民生物資漲不停 雞蛋、外食費創新高

2018-07-05 19:48 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



主計總處5日公布6月份消費者物價指數（CPI），較上月略漲0.43%，年增率1.31%。（photo by楊蕓/台灣醒報） 分享 facebook

民生物價漲不停，漲幅創40個月以來新高！主計總處5日召開記者會，公布6月份消費者物價指數（CPI），較上月略漲0.43%，年增率1.31%。主計總處表示，「整體物價處溫和平穩的態勢」，不過，民生物資平均漲幅擴大至3.33%，漲幅創40個月最高，其中雞蛋大漲16.21%，漲幅為44個月新高；外食費則漲2.18％，漲幅創38個月最高。

主計總處綜合統計處專委徐健中指出，各類消費與上個月相比，以居住類漲1.24%最多，主因是6月開始適用夏日電價，電費上漲21.57%所致；教養娛樂類漲0.59%，主因是國際油價續居高檔，加上暑假旅遊旺季來臨，國外旅遊團費調漲3.3%；食物類則漲0.09%，主因是蔬菜受豪雨水傷影響，上漲6.54%，但因水果及蛋類分別跌了3.99%及2.29%，抵銷部分漲幅。

「若與去年6月相比，CPI漲1.31%，」徐健中分析，因香菸、油料費、燃氣及保母費等價格調漲，加上蛋類、乳類及水產品價格上揚，但蔬菜、水果、行動通續費及3C消費性電子產品價格較上年還低，抵銷部分漲幅。「若扣除蔬菜水果，漲1.83%，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI，則漲1.3%。

然而，17項重要民生物資平均漲幅達3.33%，創40個月以來新高，包括雞蛋漲16.21%、外食費漲2.18%。徐建中解釋，民生物資漲幅擴大，主要是雞蛋因基期低而大漲，衛生紙、面紙及紙巾漲幅則趨緩至8.64%。他強調，目前民生物資價格波動還在「合理的範圍」；若與5月相較，有77%查價項目價格持平或降價促銷，而且若扣除菸稅調漲效應，核心CPI僅漲0.87%，「整體物價仍溫和平穩。」

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