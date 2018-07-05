財政部修法 取消派任公股行庫董總65歲天花板

2018-07-05 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部取消派任公股行庫董總「不得超過65歲」天花板，僅規範在任董總若年齡屆滿65歲，應每年報院或報部延長；除非有特殊原因並報院、報部核准外，逾68歲應立即更換。。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部修改「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，取消派任公股行庫董總「不得超過65歲」天花板，僅規範在任董總若年齡屆滿65歲，應每年報院或報部延長；除非有特殊原因並報院、報部核准外，逾68歲應立即更換。

「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」原規定，派任年齡不得超過六十五歲；無論任期是否屆滿，於年滿六十八歲時應即行更換。限制公股行庫董監事，派任年齡不可以超過65歲，若有例外情形，才可專案報請行政院核准延長，若年齡已屆滿68歲，則得更換。

「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」修正後，財政部派任公股行庫董總及董監事不再有年齡限制，只是年齡屆滿65歲，要每年報院或報部延長，以及除非有特殊原因並報院、報部核准外，逾68歲應立即更換。至於董總外的一般公股董監事，則從嚴限制年齡不可超過65歲，且不論任期是否屆滿．年滿68歲就要更換。

財政部官員表示，主要是配合行政院對派任國營事業董總的規範修正，必須要有一致化做法，包括交通部、經濟部等也一併適用同樣規則，財政部並非首個修正派任要點的部會，不是為任何人量身訂做。

另外，「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」修正後，把對派任總經理的規範，一併整合進派任要點，比照現行董監事規定辦理，但實務上影響不大。