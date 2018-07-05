重要民生物資CPI年增3.33% 近40個月最大漲幅

2018-07-05 19:43 中央社 台北5日電



主計總處今天發布6月消費者物價指數（CPI）年漲1.31%，17項重要民生物資平均CPI年增率則達3.33%，創下近40個月以來最大漲幅。

為了掌握物價變動以及對民生的影響，除了整體CPI，行政院穩定物價小組也責成主計總處針對國人日常生活較常購買的17項重要民生物資，如麵粉、糖、沙拉油、衛生紙、奶粉、速食麵等項目加強揭露。

據主計總處統計，6月17項重要民生物資平均CPI年漲3.33%，創下2015年3月以來最大漲幅；重要民生物資中，漲幅最大者為雞蛋、年增16.21%，衛生紙、面紙及紙巾年漲8.64%，糖、鮮奶、沐浴用品也都有超過5%的漲幅。

主計總處綜合統計處專門委員徐健中分析，雖然17項重要民生物資平均漲幅創近40個月以來新高，但其實今年上半年數度出現超過3%的漲幅，6月幅度與前幾個月相比並沒有差距太大，顯見目前重要民生物資上漲程度尚在合理範圍內。

徐健中進一步說明，6月變動較大的民生物資為雞蛋、年增16.21%，創下44個月以來最大漲幅，但原因並非蛋價短時間內大幅上漲，而是去年4月爆發雞蛋檢出戴奧辛超標事件，5月議題開始發酵、蛋價下跌，拉低比較基期，使得指數年對年比較之下，漲幅就特別顯著。

徐健中也說，6月CPI與扣除蔬果、能源的核心CPI分別為1.31%及1.30%，顯示物價仍處於溫和穩定的水準。