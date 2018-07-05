物價走勢溫和 水果價格指數創34個月低點

2018-07-05 19:27 中央社 台北5日電



主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）年漲1.31%，香菸與油料費仍是推升物價的主要力道；水果因盛產價格下跌，水果價格指數創下34個月以來低點，影響總指數下滑0.18個百分點。

6月CPI年漲1.31%，七大類中漲幅最大者為雜項類、年漲6.9%，交通及通訊類也漲了2.77%、漲幅居次，前者上漲關鍵是香菸反映菸稅調漲，後者則因國際原油價格仍高，油料費續漲22.79%所致。

今年夏季風調雨順，水果因而盛產，主計總處專門委員徐健中指出，6月水果年跌8.35%，雖然跌幅未較上月擴大，但就指數來看，6月水果價格指數83.10，已創下2015年9月以來的低點，為近34個月以來最低。

6月CPI七大類的表現漲跌互見，而扣除蔬果、能源後的核心CPI則年增1.30%，徐健中認為，儘管去年菸稅調漲後，因比較基期的落差，香菸價格持續看漲並推升物價漲幅，預估直至今年9月，對整體CPI的影響才會慢慢消除，但整體物價續處溫和平穩的態勢。

而與民眾切身相關的外食費年增率達2.18%，創下近38個月以來最大漲幅，徐健中表示，業者為了反映成本而有調漲價格的情況，不過餐飲業價格競爭激烈，可以看出近2個月上漲的走勢已有趨緩，希望可以持續維持。

徐健中說明，桶裝瓦斯是餐飲業的重要成本，今年1至6月桶裝瓦斯價格年增逾一成，相較之下，外食費的漲幅相對平緩，可見業者雖然會因成本增加而調升價格，但為了在市場保有競爭能力，不見得會完全把增加的成本轉嫁至售價上。