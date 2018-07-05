中美貿易戰摩擦加劇 央行：目前影響有限 未來持續關注

2018-07-05 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中美貿易戰戰火升高，全世界都神經緊繃。中央銀行強調，明日起的第一波報復行動對台影響有限，但第二波雙方互相加徵關稅的清單恐超過5千億元，影響將是全面性的，央行將持續關注其後續發展並妥適因應。

美國及中國大陸6日起對比次約340億美元進口產品課徵25％關稅，面對貿易摩擦加溫，央行請外匯局長顏輝煌與經濟研究處副處長蔡炯民對外說明，企圖安定各界信心。

蔡炯民表示，此波美國對中國大陸加徵關稅清單，金額最大類別為機械設備及電子資通訊(ICT)產品，但台灣對中國大陸出口有關上述清單產品多供應當地內需，且手機、筆電等終端產品未列入該清單；部分積體電路雖納入第二階段清單，但台灣半導體產業技術領先影響有限，初步判斷，對台灣衝擊有限 。

中國大陸對美國加徵關稅清單方面，以美國當地農特產品為主，且台灣參與美國製造業生產的比重較低，故與台灣製品的相關性較小。

根據OECD-WTO TiVA（附加價值貿易）最新資料，央行估算2017年美國自中國大陸進口第一階段及第二階段加徵關稅清單產品中，台灣創造的附加價值占台灣GDP的比重僅分別為0.14%及0.07% 。

但要注意的是，美國川普總統於本年6月18日責令USTR另提總值2,000億美元自中國大陸進口商品加徵10%關稅清單；並提及若遭反制，將增加對中國大陸2,000億美元商品徵收額外關稅。

蔡炯民說，兩國一來一往，幾乎所有商品都難倖免，再加上美國對進口鋼鋁產品加徵關稅，已引發歐盟、加拿大、墨西哥、俄羅斯等國相繼反制；近期美國計劃可能提高汽車及相關零件進口關稅，與各國衝突加劇。