前董座遭控盜刻印鑑不起訴 台紙：待獲公文再討論

2018-07-05 18:19 中央社 台北5日電



台紙前董事長簡鴻文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台紙公司去年爆發經營權之爭，媒體報導，前董事長簡鴻文遭控偽造印鑑向經濟部申辦印鑑變更，涉偽造文書，台北地檢署今天不起訴處分。台紙表示，待接獲北檢公文後再討論後續。

蘋果日報報導，台紙去年初爆發經營權之爭，董事長、總經理兩派鬥法，台紙指控時任董事長簡鴻文偽造印鑑，持向經濟部商業司申辦印鑑變更，涉犯偽造文書罪，但台北地檢署認為罪證不足，今將簡男不起訴。

台紙表示，目前還未接獲北檢公文，待接獲公文後將與律師等研商後續做法。

台紙曾於民國106年2月17日發布重大訊息，台紙於2月16日於經濟部商業司公司登記案件進度查詢，發現簡鴻文董事長於106年2月14日涉及偽造登記印鑑，並行使偽造印鑑向經濟部商業司辦理印鑑變更申請。

重大訊息顯示，依台紙公司印鑑管理辦法第1.3條，台紙公司各式印鑑，包括公司全銜章，均由總管理部管理；依同辦法第2.1.1條，凡台紙公司及所屬單位對內對外所須使用具代表性的印鑑，統一由總公司管理部發包雕刻。台紙於經濟部商業司的公司登記印鑑，屬台紙對外所須使用具代表性的印鑑，依台紙印鑑管理辦法規定，應統一由總公司管理部發包雕刻，非董事長在內的任何人所得任意刻製。

且台紙公司於經濟部商業司登記的公司印鑑章，目前均由公司相關有權同仁依規定保管中，並未遺失。