物價仍屬平穩 6月CPI年增率1.31%

2018-07-05 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處今（5）日發布最新消費者物價指數（CPI），儘管受到油料費用上揚、菸稅調漲效應影響，但蔬果、通訊費及3C消費性電子產品價格下跌，6月CPI年增率1.31%，扣除蔬菜、水果及能源後的核心CPI年增率1.3%。

至於行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資，原本4月年增率2.93%，中止連續第三個月漲幅超過3%，但5月又回升至3.15%，6月則再升至3.33%。其中，雞蛋價格年增幅度超過16%。

儘管國內物價仍屬平穩，但因國際原油持續走高，加上新台幣升值幅度趨緩，反應廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）年增率達6.65%，比前幾個月明顯增加，以新台幣計價的進口物價指數年增率更竄升至9.98%。

另一方面，自4月1日起調漲的電價，由於住宅500度以下及小商家1,500度以下用電不調整，推升物價的力道不大。主計總處官員表示，電價調漲的直接效果會反映在居住類，其餘間接效果則是業者在商品製造、服務業經營的成本，不過電價調漲仍以照顧民生、穩定物價為原則，八成住宅及小商家不受影響，實際影響有限。

根據主計總處估測，電價調漲計入直接效果與廠商成本增加而帶動物價的間接效果後，影響CPI年增率僅約0.07個百分點，幅度不算太大。