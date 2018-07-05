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勞基法新制爭議 勞動部：持續對外說明溝通

2018-07-05 14:33經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

《勞動基準法》修正案今年3月上路，至今推行四個月，引起勞方及資方不滿，皆對新制提出不少看法，勞動部5日回應，對各界的意見，勞動部會審慎檢視，會持續對外溝通，並指出經濟方面仍呈持續發展的趨勢，未受勞基法新制影響。

勞基法修正案針對「7休1」、「輪班間隔」、「加班工時上限」、「休息日加班工時」、「加班換補休」和「未休畢特休」進行修訂。今年1月三讀通過，自3月實施以來，引起不小的反彈；資方認為新制彈性不足，有礙企業發展；勞方也不惜走上街頭，提出將刑責入法等需求。

對外界的諸多意見，勞動部表示，這些大部分是對新制不了解而誤會所致，他們會持續對外說明與溝通，透過輔導與檢察等機制，讓各界明瞭適用。勞動部強調，工時工資合理，才有優質勞動力，進而提升企業與國家的競爭力，之後會積極擬定各種政策與機制，逐步推動落實。

即便勞基法新制引議，不過勞動部指出，今年5月與去年同期相比，批發業、零售業與餐飲業營業額，抑或製造業生產指數及景氣燈號，諸多數據皆顯示，經濟仍是呈持續發展趨勢，沒有因此受到影響。

勞動部近期公布108年勞動檢查方針，勞基法修正案的實施狀況，會是其中一個檢查重點。屆時包括加班換補休，對實施彈性工時的事業單位，雇主是否遵守規定等，都會列入重點項目。

勞基法新制上路，今年曾有勞團不惜走上街頭表達不滿。本報資料照
勞基法新制上路，今年曾有勞團不惜走上街頭表達不滿。本報資料照
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勞動部工時勞基法

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