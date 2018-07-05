印度錫金州禁止農藥15年 反帶來觀光業商機

最近幾年，有機農業開始在社會中發酵，標榜以不施農藥、不用化學化肥的小農，以最符合檢驗標準的態度用心地呵護每一株幼苗，然而有機的農業產量有限、獲益不高、成本也大，這令大規模商業化灑農藥的農產品還是成為主流。圖片來源/遠見提供 分享 facebook 農藥在許許多多農人的心中，是個保護作物不受蟲害侵擾的預防針，它能夠減輕、避免昆蟲和植物病原體的迫害，雖然這能令作物以最美麗、豐碩的外表達到絕佳的賣相，但農藥所對環境的影響卻是你我無法承受之劇，它會對土地產生難以負荷的化學藥品負擔，蔬果上所殘留的農藥，也是人體逐漸累積的毒素。

最近幾年，有機農業開始在社會中發酵，標榜以不施農藥、不用化學化肥的小農，以最符合檢驗標準的態度用心地呵護每一株幼苗，然而有機的農業產量有限、獲益不高、成本也大，這令大規模商業化灑農藥的農產品還是成為主流。

15年前便禁用農藥 印度環保政策領先全球

嗅到了農藥對大自然的殘害，在印度的錫金州（Sikkim, India），從15年前便發起了全面禁用農藥的「激進」實驗，對於當時民風十分傳統的年代，這項為了環保訴求的措施引起了極大反彈，此舉全面禁農藥的政策在印度是個創舉，對世界來說更開了先例。

印度近幾年對環境的負責愈來愈鮮明，前些日子更宣布將全面禁止一次性塑膠的革命計畫，著實令人敬佩。

《washingtonpost》報導，印度政府發現隨著農藥的無差別使用，工業化農業區的農民們所併發癌症發生率比其他地區的人口來得還高，加上河川受到汙染、土壤逐漸貧瘠，他們決定發起禁用農藥的政策，以錫金為首，進行長達15年的實驗。

一開始，農民們擔憂不用農藥後的病蟲害，會使得作物有著大量的侵害，不過，這個位在喜馬拉雅山山腳下、尼泊爾（Nepal）和不丹（Bhutan）交界處的錫金州，卻隨著時間的演進一點一滴幻化出曙光。

成為全世界無農藥的絕佳典範

印度總理莫迪（Narendra Modi）分享，15年下來，該州人民的整體狀況有非常顯著的進步，這最大的關鍵在於整個錫金洲都是使用有機農業的成果，為此，政府將提供1.19億美元的協助，輔導其他州有意轉型有機農的農民，「錫金可以成為全世界有無農藥示範的絕佳典範。」

自從轉型有機農業以來，該州已經完全禁止使用農藥和化肥，並幫助農民們認證約770平方公里成為有機農場；同時自今年4月1日起，錫金州更禁止進口所有非有機的蔬果，目標是成為全面無農藥的區域。

雖然這樣的過渡期曾經遭受許多農民的質疑抱怨，像是產量下降、政府沒有足夠的資助等問題，一直到消費者們對有機觀念的覺醒，情況才逐漸有些扭轉。

事實上，印度對有機食品的需求很高，而且增長迅速。根據印度工商聯合會最新的一項研究，對農藥、殺蟲劑的關注和對無化學食品的推動之渴望，讓有機市場每年增長25％、成長幅度超過全球16％。研究指出，印度的有機產品市場目前已接近800萬美元商機，預計到2020年將達到1200萬美元的榮景。

「這對印度來說是一個重要時刻。」農業與農民福利部長拉達辛格（Radha Singh）說。

有機農業成功：創造觀光和生態旅遊興起

今年67歲的查姆林（Chamling），是自2003年起便積極推動無農業的發起人，「當年我們決定進入拓展錫金省的有機農業時，我們面臨著諸多挑戰，像是農業學家或農民還不知道有機農業是什麼，所以『教育』是我們的首要任務，慢慢地，人們開始理解並支持我們。」

查姆林一開始的出發點，便是努力保護錫金省的脆弱生態系統，這個生態系統是數百種鳥類、野生蘭花和冰川融冰的土地，位於世界第三高峰干城章嘉峰的庇蔭之下，他稱這樣的有機農業行動是種「綠色革命」。

為了推廣有機農的成效，州政府官員開設了兩個大市場，使農民可以直接向消費者銷售產品，並免費增加了20多輛運輸車，幫助他們更容易地將貨物運到市場。

專家表示，轉向全有機食品對錫金人來說有健康益處，他們正在獲得更有營養的食物，並使其土壤永續力以及野生動物、蜂群恢復活力，此外，該國取決於蜜蜂異花授粉的大荳蔻產量，自2014年來增長了23％以上。

有機食品也為其旅遊業帶來了福音，生態旅遊和農場度假的需求不斷增長。錫金州旅遊部門表示，《孤獨星球》（Lonely Planet）旅遊指南將此獲選為2014年世界首選目的地，自2011年以來，外國遊客人數增加了一倍以上。因此，旅遊業在該州國內生產總值中的比重愈來愈大，光是2016至2017年，便從5％上升到8％。

專家強調，「這產生了巨大的影響，因為良好的環境、無化學物質的空氣、水、食物，所有這些因素都令人熱愛。」

查姆林分享，印度的有機產品市場一直受到擁有健康意識的中產階級居民的推動，他們對農藥的過度使用感到震驚。「如今這樣的情況正在改變，印度鼓勵農民參與一個自我監管有機認證程序，並使國內市場更容易獲得有機食品。」

隨著愈來愈少的農藥、殺蟲劑汙染，人們的確應該深省在過去大規模商業化種植的侵害下，額外產生的化學沉重和難堪──多一點自覺意識，土地會呵護你我更多的關懷。