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工研院45周年慶 蔡總統：創新永遠是台灣求勝關鍵

2018-07-05 12:30經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

工研院今（5）日舉辦45週年院慶，並揭曉美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系教授王康隆、友嘉實業集團總裁朱志洋、聯華神通集團董事長苗豐強，與益安生醫董事長張有德當選工研院第七屆工研院院士，蔡英文總統親自致賀並頒授證章證書給4位新科院士，感謝傑出產業人士對國家貢獻，也嘉勉工研院持續為台灣創造更多獨特與原創性解決方案，作為提升台灣競爭力的領頭羊。

蔡英文總統首先恭喜四位院士獲獎，並感謝院士們在智慧機械、生技醫療等產業的卓越貢獻，這也讓政府更加確信，推動5+2產業創新政策是正確的方向。

蔡英文指出，如今政府與業界的共同目標，就是為台灣尋找下一個轉型動力，過去兩年政府推動許多改革，透過政策鬆綁、創新資本的媒合，全力投入綠能開發，加速能源產業轉型，就像30年前台灣經濟翻轉，仰賴半導體與資通訊領域的茁壯一樣，現在的台灣也不能畏懼改變，創新永遠是台灣求勝的關鍵。

工研院董事長李世光指出，工研院將持續發揮平台型法人角色，擴大開放式創新系統平台（OISP）應用，扮演產學硏橋樑來連結各界共創；同時，工研院配合政府五加二政策推動創新研發與產業化的最後一哩路，並連結地方特色產業需求與在地大學合作，在高雄、嘉義、東部等區域建立跨領域創新中心，透過軟硬結合發展智慧系統服務方案，提升產業附加價值。

工研院院長劉文雄表示，工研院從成立以來，便與台灣產業密不可分，面對全球化發展、國際競爭日趨激烈之際，工研院應聚焦市場導向研發，並強化市場與應用導向的科技研發及產業化，透過產學研合作研發與驗證國際創新智慧系統，連結產學研群聚發展與人才培育，接軌國際；此外，更應協助產業轉型升級，與產業界共同研發前瞻性科技，並結合地方推動區域產業創新發展，為產業開創新未來。

今年新科院士王康隆、朱志洋、苗豐強、張有德，分別為半導體、工具機、資通訊、生技醫療產業重要翹楚，工研院院士表彰運用產業技術促成產業發展與增進生活福祉的傑出貢獻人士，希望邀請傑出人士運用此一平台對國家產業政策發展提出建言。

工研院同時舉辦「攜手產業 共創新藍海」院慶特展，展現工研院創新技術下帶動的產業效益，特別是提供平地成功培育高山舞菇，自動化無菌全環控達到降低6成人力的「白舞菇瓶栽出菇技術」，以及3D列印技術客製化醫材，助產業搶進生醫新藍海的「3D列印醫材智慧製造示範場域」及「3D列印設計服務共創平台」等許多新應用，都是將創新技術產業化，讓人民有感的重要科技成果。

工研院位於南科高雄園區的「3D列印醫材智慧製造示範場域」建構產業生態系，提供金屬...
工研院位於南科高雄園區的「3D列印醫材智慧製造示範場域」建構產業生態系，提供金屬3D 列印醫材試製服務，讓新創企業或醫材公司可降低投入設備和認證的投資，已有聯合骨科、全球安聯、可成生技等五家廠商進入聯盟，總統蔡英文在「攜手產業 共創新藍海」院慶特展中肯定3D列印於醫療應用的成果。（圖／工研院提供）
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工研院院士3D列印

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