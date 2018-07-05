SOGO跳電 台電：與降壓無關

2018-07-05 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



昨日下午SOGO跳電，近來也有民眾發現清晨醒來家裡的魚缸馬達不動了，疑似台電夜裡短暫跳電，以及實施降壓所致。對此，台電表示，目前的備轉容量率都在6%以上，所以現在並沒有降壓的問題。

此外，經濟部要求台電規劃的「配電強韌計畫」，目前也已進入最後作業階段。台電發言人徐造華今日表示，預計7月中旬前就會向經濟部正式報告。

徐造華強調，民眾停電時，台電也很緊張。因此，台電設了一個600人的24小時待命群組，採快速通報、快速搶修及快速復電的「三快原則」，在最短時間內回報解決停電事故。

至於昨日下午SOGO的跳電，則是由於供電線路故障所致，與降壓無關。