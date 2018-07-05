離岸風電遴選大贏家 達德能源千億融資趕進度

2018-07-05 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



外電報導，今年離岸風電遴選的最大贏家、德國達德能源(WPD)正在找律師事務所，著手進行離岸風電風場融資案。根據稍早媒體報導，達德能源位在桃園及雲林外海的兩大風場，籌資總額可能高達1200億台幣。

根據再生能源專業媒體SPARKSPREAD報導，達德在今年5月時曾表示，將向台灣銀行業者及國際銀行尋求融資，目前可確定，年利達和偉凱兩大國際律師事務所，將分別出任開發商和融資方的顧問。達德將尋求歐洲信貸擔保機構支持，以對金融業融資提供一定保障

達德能源桃園及雲林外海兩大風場的融資案，目前已確定會由日本三井住友銀行、玉山及台灣銀行出任主要財務顧問，有意願參與的銀行據傳高達40多家，包括中國信託商銀、台北富邦銀行等。

根據經濟部相關規定，離岸風電開發商須先取得金融機構的融資意願書，才能申請籌設許可，且開發商拿到籌設許可後，才能跟台電簽購售電台約(PPA) ；而趕在今年底前完成融資、獲得籌設許可，即可「享受賣1度電力給台電，有5.8498元的優惠價格」。

另外，達德的離岸風場規劃在2020年產出360MW電能，併聯售電給台電，距今只剩下1年半左右，但其他開發商，自2021年至2024年才須陸續完成併聯。達德時間顯然「最趕」，相關融資案，也非得在今年底前完成不可。