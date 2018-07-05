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沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59聯合報 記者林河名╱即時報導

政府推動風能發電，宣稱台灣海峽「具有全球最佳風場優勢」。行政院會今天將由經濟部報告「我國離岸風電推動辦理情形」，說明政府正掌握能源轉型的契機，積極推動離岸風電發展的最新執行進度。

不過，國民黨立委林德福等人昨天才前往監察院，舉發經濟部長沈榮津等人推動離岸風電有嚴重圖利、浪費公帑之違法失職，要求監察院調查彈劾。

國民黨立委林德福、賴士葆、王育敏、柯志恩和李彥秀等人昨天前往監察院，舉發沈榮津、經濟部次長曾文生、龔明鑫和經濟部能源局長林全能，要求監察院彈劾。國民黨立委日前也到台北地檢署告發沈榮津等人涉嫌圖利。

林德福等人表示，今年4月，經濟部就離岸風力發電規畫廠址遴選的第一階段遴選結果，訂出每度電價新台幣5.8元，合約期限為20年，這部分約占離岸風力發電額度的3/4；6月第二階段公開競標處理其他1/4，得標廠商開出的風電價格每度電價為2.22元到2.54元，兩階段的價格相差3.3元。以經濟部釋出一年發電138億度為計算基準，兩階段的價差讓每年電費差距為455億元，合約20年，這20年就損失了9100億元。

國民黨立院黨團要求廢除遴選第一標，採用公開第二標。立委賴士葆表示，廢除第一標，大不了和遴選廠商解約、付違約金，但可節省人民9000億元以上公帑。

面對在野黨立委質疑，且看經濟部如何進一步說明。

此外，今天行政院會，金融監督管理委員會也將報告「綠色金融行動方案執行成效」；經濟部則報告「第1屆台巴（巴拉圭）經濟合作協定（ECA）聯合委員會」雙方簽署的第1號及第2號決議文。

國民黨立委4日赴監察院舉發經濟部長沈榮津等人在離岸風電招標過程涉嫌圖利廠商。聯合...
國民黨立委4日赴監察院舉發經濟部長沈榮津等人在離岸風電招標過程涉嫌圖利廠商。聯合報系資料照／記者陳煜彬攝影
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經濟部國民黨離岸風電

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