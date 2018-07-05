沈榮津被控圖利 經濟部今在行政院會報告離岸風電

2018-07-05 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



政府推動風能發電，宣稱台灣海峽「具有全球最佳風場優勢」。行政院會今天將由經濟部報告「我國離岸風電推動辦理情形」，說明政府正掌握能源轉型的契機，積極推動離岸風電發展的最新執行進度。

不過，國民黨立委林德福等人昨天才前往監察院，舉發經濟部長沈榮津等人推動離岸風電有嚴重圖利、浪費公帑之違法失職，要求監察院調查彈劾。

國民黨立委林德福、賴士葆、王育敏、柯志恩和李彥秀等人昨天前往監察院，舉發沈榮津、經濟部次長曾文生、龔明鑫和經濟部能源局長林全能，要求監察院彈劾。國民黨立委日前也到台北地檢署告發沈榮津等人涉嫌圖利。

林德福等人表示，今年4月，經濟部就離岸風力發電規畫廠址遴選的第一階段遴選結果，訂出每度電價新台幣5.8元，合約期限為20年，這部分約占離岸風力發電額度的3/4；6月第二階段公開競標處理其他1/4，得標廠商開出的風電價格每度電價為2.22元到2.54元，兩階段的價格相差3.3元。以經濟部釋出一年發電138億度為計算基準，兩階段的價差讓每年電費差距為455億元，合約20年，這20年就損失了9100億元。

國民黨立院黨團要求廢除遴選第一標，採用公開第二標。立委賴士葆表示，廢除第一標，大不了和遴選廠商解約、付違約金，但可節省人民9000億元以上公帑。

面對在野黨立委質疑，且看經濟部如何進一步說明。