北台電源 遇「三卡」困境

2018-07-05 00:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



首批運美核四燃料棒昨天凌晨抵基隆港西碼頭，早上8時許陸續裝載上船。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

依照台電電源開發計畫，台灣北部在2025年前要新增或擴建的機組包括大潭8號、大潭9號、深澳新1機等，但這些計畫卻面臨燃氣、燃煤、燃料棒「三卡」困境，倘若再無轉圜，北台灣最快四年後會缺電。

目前北部用電量占全台四成，但北部電廠發電量只有34%，缺口長期仰賴中電北送、南電北送，「三卡」困境將讓北部缺電問題加劇。倘若北台灣發生缺電，首當其衝的就是雙北都會區，以及新竹科學園區。

本周二，中油桃園觀塘第三天然氣接收站的環差案遭退件，已直接影響到大潭8號機、9號機的擴建工程。

為了抵制深澳電廠興建案，新北市長參選人侯友誼日前也宣誓，倘若當選，絕對不會核發生煤操作許可給深澳電廠，代表深澳新1機能否在2025年運轉，有很大變數。加上昨（4）日，核四燃料棒已經外運，連核四啟封的可能性也徹底消滅了。

按台電規劃，2021年核二1號機除役，2022年雖然沒有大型電廠除役，但原規劃在2021年加入供電民營燃氣電廠，以及2022年的大潭8號機，都將因第三接收站工期延宕而告吹。

值得注意的是，台積電3奈米決定落腳台南，華邦電也才宣布在高雄投資3,300億，都代表南部用電量已快速上升，加上興達電廠、南部電廠將陸續除役，南電北送的空間已愈來愈小。

中電北送也被空汙問題困擾，空氣品質問題迫使候選人提出「以鄰為壑」的政見，訴求只能「中電中用」。燃氣、燃煤、燃料棒「三卡」困境下，又遇到「南電北送」、「中電北送」的供電量愈來愈少，預計北台灣最快在2022年，也就是四年後缺電。