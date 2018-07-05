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富邦金上修今年GDP至2.6％

2018-07-05 00:22經濟日報 記者葉憶如／台北報導

富邦金昨（4）日上午舉行「2018財經趨勢論壇年中場」上修台灣今年經濟成長率至2.5~2.6%，較去年底預測2.2%多出近0.3個百分比。首席經濟學家羅瑋博士同時預估美元獨強只會到第3季，受中美貿易戰與美期中選舉二大原因影響，第4季將有機會轉折，新台幣偏弱但仍相對穩健，下半年股市展望最看好美股與新興亞股。

羅瑋認同台灣央行總裁對匯率看法，認為若因原物料造成通貨膨脹，台灣可以不必理會，一定程度維持現行基準利率是不錯政策。

羅瑋預測，央行就算升息，最多只可能升息二次，每次半碼，這樣對整體經濟與資金流動影響較小。

羅瑋分析4月中旬資金不斷從新興市場撤出，不少國家被迫提早升息，但貨幣阻貶效果不明顯，倒是先衝擊經濟，預期新興市場苦難短期難以解決，加上中美貿易戰擴大，會讓情況雪上加霜，不利新興市場債。

從各國央行政策來看，羅瑋認為美元第4季恐出現轉折，有二大原因，一是中美貿易戰若擴大影響到實質經濟，美升息從四次變到三次，美元可能回落；二是美11月期中選舉，共和黨若獲勝掌二院，世界忍耐川普時間將達六年，很多國家會循求妥協和解，川普將跟隨雷根以要求其他貨幣走升作為施壓。

升息新興市場

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