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便於攬才...「跨國企業」定義鬆綁

2018-07-04 23:26聯合報 記者蔡銘仁高詩琴／台北報導

因應行政院解決產業五缺問題，勞動部修訂「跨國企業」定義。 圖／聯合報系資料照片
因應行政院解決產業五缺問題，勞動部修訂「跨國企業」定義。 圖／聯合報系資料照片
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因應行政院解決產業五缺問題，勞動部修訂「跨國企業」定義，將適用範圍擴大，自今年七月二日起，母公司及本公司設於台灣的企業，只要在國外設有分公司，也列在跨國企業的範疇內，該公司的白領外籍勞工在國外公司服務滿一年，就能調派來台。

勞動部日前公告「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」第五條中，針對外籍勞工來台資格共訂有四款規定。勞動部此次針對第三款規定「白領外籍勞工在跨國企業服務滿一年」中，何謂跨國企業的定義做出調整。

原本規定中的跨國企業，是指母公司及本公司設在外國、香港或澳門、子公司在台灣的企業。此次新的定義，將母公司及本公司設在台灣、國外設有分公司的企業，也列進跨國企業的範疇內，自七月二日起上路。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，因應行政院鬆綁跨國企業外籍幹部調才任職的攬才策略，歷經上半年的討論後，做出這次調整，透過擴大引進白領外籍勞工的規定適用範圍，讓企業招攬外籍人才更具有彈性，至於有多少企業受影響，尚未有確切數據。

對勞動部的作法，台大國發所教授辛炳隆持贊同意見，他表示，過去用總部設在哪來定義跨國企業，對本國企業並不公平。外商公司會有的跨國輪調問題，很多本國企業也都會有，現在的新規定，能讓各家企業的高階人力在跨國移動上更加便利。

辛炳隆也提出隱憂，他認為，包括因法規調整後能來台的這些人才，到底是不是所謂的專業人才，這樣的便利是不是符合企業真正的需要，抑或只是替本國企業敞開壓低成本、從落後地區找人取代本國勞工的大門，後續會造成什麼影響，還有待觀察。

商總理事長賴正鎰則表示，「非常好的政策」，有助於優秀人才來台灣。不過，「如果能包含大陸，就更好了」。

他說，初步判斷「這政策聽起來非常好」，因為現在很多台灣企業都有在海外設子公司或分公司，未來開放人才可調到台灣工作，「有助於企業的彈性經營」。

賴正鎰說，香港、新加坡都非常國際化，全世界的人才都有，台灣的外國人才較少，商務客數量也一直下降中。若能開放全球優秀人才來台灣很好，由於許多台灣企業都有在中國大陸設據點，「如果開放範圍有大陸，會更好。」

勞動部香港台大

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