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美中貿易戰雲密布 台商考慮製造業務是否撤出中國

核四燃棒返美 工商業憂供電穩定

2018-07-04 22:46經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

核四燃料棒今（4）日正式啟運回美待售，政府決心不重啟核四，且核一、二、三也將陸續除役，對此商總、工總昨日同表「憂心」，只希望未來政府能穩定台灣供電，讓工商業營運無虞。

商總理事長賴正鎰、工總秘書長蔡練生對均表示，工商業界對於政府所規劃的「非核家園」政策沒有意見，但對於政府是否能繼續維持供電穩定，則表憂慮的態度。

賴正鎰説，政府決定不做核電，將核四燃料棒運走、賤賣，確實讓人「不捨」。商總的立場並非支持核電，而是希望能穩定供電，賴正鎰說，日前經濟部長沈榮津赴商總演講時也強調，政府提出的供電政策將確保供電無虞，譬如台中外海的風電計畫，未來即可取代核電能量，今年備載容量能持穩到10%，明年能達到15%，商業界都希望政府的承諾能夠落實。

蔡練生也重申，產業界並不反對非核家園政策，但是對於供電的穩定性則很擔心。他表示，未來核電廠陸續除役後，核四若能夠「備用」不廢，在再生能源發展不順利時，或許可以有後路，如今核四廢了，等同將備案拿掉。

蔡練生指出，政府未來發電政策將以燃氣為主、占五成，燃煤為輔、占三成，其餘兩成是再生能源，目前看來執行進度均落後，加上中油的第三天然氣接收站案環差遭退，未來若該案無法順利完成，則燃氣發電將有窒礙，且再生能源短期內要供電兩成確有困難，能源前景令人憂心。

供電核電廠核四

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