高雄國際海事展9月登場 瞄準風電逾9000億商機

2018-07-04 22:39 中央社 台中4日電



第2屆高雄國際海事船舶展暨國防工業展將在9月底登場，政府目前大力推動的離岸風電產業所帶來的新台幣逾9000億元商機，也是今年展中一大亮點。

兩年一度的高雄國際海事船舶展暨國防工業展將在9月27日至30日於高雄展覽館登場，延續上屆國艦國造亮點，今年鎖定國防、船舶機械、海事工程、通信航儀、綠色港口等5大展出主題，與多項海事產業相關的離岸風電也是今年重點之一。

主辦單位台灣區造船工業同業公會今天特別為活動預先暖身，邀請財團法人船舶暨海洋產業研發中心及台灣港務公司台中港務分公司代表現身說法，說明離岸風電將為造船產業帶來的未來商機所在。

船舶中心海洋產業處處長鍾承憲指出，離岸風電相關產業包括風電發電業、風電服務業及風電製造業，與造船工業相關的主要是在風電服務業，包括風場調查及評估規劃、風機設備維護、風場營造等海事工程所需船隊供應。

鍾承憲表示，國內施工船機已有類似或符合離岸風機海事工程所需船型，但部分可能量體不夠大，或是精準度不足，還需要新購或新建，船舶中心已就相關所需技術進行研發，並協助技轉予既有廠商。

而為推動風機國產化，港務公司也規劃建置重件碼頭，包括以台北港與興達港，供給水下機組組裝工程所需土地，台中港則投入55億元重整或新建重件碼頭，將做為風機組裝基地、工作船靠港母港，並提供風機零件倉儲空間。

台中港投入離岸風電規劃除重件碼頭外，還包括港勤運維服務、風能相關人員安全訓練、協助基礎海事工程等。

造船公會指出，目前發展離岸風電，許多人會關注電價，但就產業發展來看，發展離岸風電能帶動多少商機、就業機會，以及促進產業技術跟上國際腳步，才是真正重要議題。