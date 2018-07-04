智慧電表採購傳涉圖利 台電強調依約處理

2018-07-04 22:07 中央社 台北4日電



外傳台電向大同公司採購的高壓智慧電表不良率偏高卻未依約停權，恐有圖利業者之嫌，台電今天強調，對於故障瑕疵品會依約向業者解約索賠。

台電今天發布新聞稿澄清表示，外傳台電跟大同公司所採購約一萬具高壓智慧電表，不良率過高且超出合約門檻，不過台電卻未依約要求大同更換新品並通知停權，認為台電恐有圖利大同之嫌。

台電表示，此次大同電表故障案是通訊功能而非電表本體計量功能，台電已針對此項故障依約在106年7月通知大同更換檢定合格的電表新品；並在同年12月通知大同停權，但大同不服向工程會提出申訴，因此停權案還要等工程會申訴委員會申訴審議而定。

台電並以大同機械電表瑕疵案為例，強調台電在該案中依約要求大同履行保固責任，並且向大同請求電費損失賠償與停止供貨資格，直到大同完成產品改善與履行保固賠償責任後，才恢復其供貨資格。

對於外傳台電涉嫌採用調解委員提出圖利大同的建議，並配合工程會發文要求展期一個月，台電對此表示，每位調解委員均依其專業知識獨立判斷，做出適法的調解方案，對於調解委員的意見，台電已在3日由委任律師將陳報書回覆工程會。

台電強調，跟業者採購的各式電表，在台電試驗通過後，還會再送中央標檢局委託的第三方試驗機構，經檢定合格後才算驗收合格；至於故障或瑕疵品，台電將依約向業者解約、索賠與停權。