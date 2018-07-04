一銀獲金管會核准設立印尼雅加達辦事處

2018-07-04 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



第一銀行規劃拓展印尼市場，獲金管會核准設立印尼雅加達辦事處。一銀表示，後續將向印尼主管機關遞件申請，爭取新南向國家金融商機，擴大海外營運基磐。

一銀指出，印尼為東協最具人口紅利的國家，在勞動力及市場區位上擁有投資競爭優勢，一銀曾於2000年在雅加達設立辦事處，後因印尼遭逢亞洲金融風暴而裁撤。

一銀長期耕耘新南向市場，自去年11月柬埔寨暹粒支行開業後，於柬埔寨、新加坡、越南、澳洲、寮國、菲律賓、泰國、緬甸等國家已設有16個據點，加上本次獲准設立之印尼雅加達辦事處，於新南向國家服務據點將達17處。