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莊碩漢：新加坡金融科技發展值得台灣借鏡

2018-07-04 20:35中央社 新加坡4日專電

外貿協會副董事長莊碩漢參訪新加坡金融科技實驗室指出，星國積極主導並放寬管制措施，...
外貿協會副董事長莊碩漢參訪新加坡金融科技實驗室指出，星國積極主導並放寬管制措施，成為亞洲金融科技發展重要中心，這種經驗值得台灣借鏡。 中央社
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外貿協會副董事長莊碩漢今天參訪新加坡金融科技實驗室指出，新加坡政府積極主導並放寬管制措施，成為亞洲金融科技發展重要中心，新加坡經驗值得台灣借鏡。

莊碩漢一日起與台灣業者赴新加坡進行為期5天考察，深入瞭解東南亞貿易樞紐新加坡的投資環境及金融科技發展。

莊碩漢告訴中央社記者，新加坡非常重視金融科技，一直都是亞洲國家的翹楚。新加坡在全球金融科技發展評比僅次於倫敦，位居全球第2。

他指出，新加坡為維持亞洲金融中心優勢地位，政府部門卯足全力，強力支持金融科技領域發展。

莊碩漢以參訪大華銀行（UOB）與SGInnovate合資成立的創新實驗室FlNLAB為例，說明民間金融實驗室規劃的加速器，均受到星國政府高度支持。新加坡政府更鼓勵民間主動參與，讓全球各國企業也有機會參與發展，這讓新加坡的金融科技以非常驚人速度不斷成長。

對於參訪新加坡的金融科技發展，莊碩漢認為，台灣相關部門對發展金融科技領域的限制不宜過多，態度也不要過度保守，新加坡的經驗值得台灣借鏡。

莊碩漢指出，美國矽谷擁有全球最大的加速器中心，也有符合新創公司發展的最完整生態系，但矽谷商業氣息過於濃厚，中小企業根本無力負擔在加速器裡的費用。因此，台灣目前有亞洲‧矽谷計畫，這是將台灣中小企業的創新產業與美國矽谷連接的重要平台。

他強調，新加坡這種由政府主導、支持並領導金融科技發展的政策，的確值得其他國家學習，台灣也應適時鬆綁諸多不合時宜的管制措施，才有可能迎頭趕上，步入國際金融科技發展的舞台。

新加坡矽谷考察

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