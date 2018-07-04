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關務署：進口包裹實名認證 資安無虞三贏措施

2018-07-04 17:57中央社 台北4日電

關務署擬推進口包裹實名認證，但民眾擔憂個資外洩。對此關務署說，民眾資安無虞，且對報關業而言可省錢、降低受罰風險，海關也可落實邊境管理，避免逃漏稅，是「三贏」措施。

財政部關務署6月20日起，針對完稅價格新台幣5萬元以下進口包裹試辦「快遞貨物收貨人實名認證及線上報關委任作業」（實名認證作業），並暫定3個月測試緩衝期，至今年9月20日。

關務署表示，為明確通關責任，依現行官定，快遞報關業者應取得進口人出具報關委任書正本及身分證正反面影本，作為受委託報關依據。

然而，基於個資疑慮，一般民眾不願提供相關證明，導致快遞報關業者於海關查核時，因提不出報關委任書，而受鉅額罰鍰處分。

為此，關務署今年6月推動實名認證作業，目前民眾可於網路搜尋「EZ WAY 易利委」實名認證APP，並連結至Google Play Store或Apple iTunes Store下載安裝，完成手機綁定個人真實身分資料的簡易實名認證程序。

關務署表示，民眾完成認證後，未來進口申報通關時的個人身分識別號碼，即可填報手機門號，免再填報身分證統一編號。另外，實名認證APP也提供線上報關委任確認服務，將主動推播報關委任電子訊息至民眾實名認證手機，民眾可於確認相關報關資料無誤後，一鍵確認回復，無須再提供報關委任書正本及身分證正反面影本。

關務署指出，推動進口包裹實名認證後，民眾未來就無須提供個人身分證統一編號給境內外業者，且以民眾名義辦理報關進口案件，會經實名認證手機主動通知，民眾不必再擔心個資遭人冒用報關或從事不法行為；報關委任得透過手機一鍵確認，可簡單方便處理進口報關委任授權問題。

此外，快遞報關業者可節省取得及保存報關委任書的人工及時間成本，並可降低受罰風險；對海關而言，實名認證作業可防範規避檢查、逃避管制及偷漏稅費「冒名申報」或「虛構收貨人」不法行為，使海關得以有效風險管理機制，落實海關邊境管理及稅費稽徵職掌，達到「鼓勵守法，嚴懲不法」海關管理目標。

關務署表示，實名認證措施好處多，是創造民眾、快遞報關業者及海關均有利的三贏措施。為方便民眾辦理實名認證，關務署已於官網設置宣導專區，且舉辦多場業者宣導說明會，並製作懶人包及操作教學影片，加強公務行銷宣導，並視試辦狀況，調整相關系統作業及正式實施日期。

海關手機身分證

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