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影／離岸風電兩階段招標價差大 藍委赴監院舉發經濟部

2018-07-04 16:03聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

發展綠能是蔡英文政府上任的重大能源政策，今年４月經濟部針對離岸風電廠的第一階段廠址遴選結果，訂出每度電5.8元合約20年，此部分佔了發電額度約7成5，沒想到卻在第二次公開競標剩餘的2成5發電額度，得標廠商的價格是每度電2.22元至2.54元，兩階段每度電價差超過3元，算一算20年將損失9100億元，由全民買單，為此4日上午國民黨立委林德福等人至監察院舉發經濟部涉嫌圖利廠商，要求監察院調查。

國民黨立委指控經濟部離岸風電招標涉嫌圖利廠商，今天赴監察院舉發。記者陳煜彬／攝影
國民黨立委指控經濟部離岸風電招標涉嫌圖利廠商，今天赴監察院舉發。記者陳煜彬／攝影
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監察院電價蔡英文離岸風電

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