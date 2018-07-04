年底衰退的風險正提高 商研院再度示警

2018-07-04 16:04 中央社 台北4日電



財團法人商業發展研究院今天發布台灣商業服務業景氣循環綜合指標，預測台灣商業服務業景氣在11月將繼10月續見下降，且今年年底開始衰退的風險正在提高。

商研院6月時便發現台灣商業服務業景氣出現衰退警訊，將在今年10月止升轉降，今天最新發布的景氣指標顯示，11月商業服務業景氣會持續下降，而且將因後繼無力而快速下墜。

據商研院統計，2018年11月循環指數為100.0842，超過長期趨勢值100，但預測2個月的平均降幅仍大於之前4個月的平均升幅，意即若年底衰退的預測成真，本次景氣衰退速度會相當快。

至於為何會出現這樣的景氣轉折，商研院解釋，「民間實質固定資本形成」子指標的循環指數在去年4月就已經止升轉降，非常不利於整體景氣復甦的持續力道，儘管今年4月止降轉升，但還要觀察走勢是否能夠持續，進而成為重要的抗衰力量。

另外，「失業給付初次認定受理件數」以及「商業服務業僱用淨進入率」等子指標的循環指數都出現轉壞的走勢，可能影響未來失業率、就業情勢的變化。

商研院提醒，從各項指標走勢來看，台灣整體景氣在今年年底衰退可能性極高，如果今年年底前，不盡快、盡力地採行有效景氣激勵措施，將很難很難避免年底可能出現的衰退。

對於政府目前倡導五加二創新產業計畫等新經濟策略，商研院認為，有助於促進固定投資，但在這段時間可以再進一步加強力道，替景氣增溫添加動能。