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影╱經濟部離岸風電涉圖利 藍委赴監察院舉發

2018-07-04 15:04聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委指控經濟部離岸風電有嚴重圖利，浪費公帑之嫌，今天赴監察院舉發。根據檢舉書內容指出，經濟部第一階段電價跟第二階段電價價差3.3元，顯然有瑕疵；再加上風電招標第一階段用遴選並沒有發源依據，而且不公開遴選委員名單，恐有黑箱之虞。

國民黨立委訴求，應徹底追查失職之公務員所應負擔行政責任；第三階段競標明年初即將開始，嚴格要求經濟部暨其所屬能源局公開透明招標過程資料，不容許黑箱與錯誤躉購費率再現。

根據檢舉書表示，經濟部審定第一階段電價5.8元，竟以近10年前的數據做為參考，但107年4月歐洲與東南亞離岸風電每度僅2.6元。再者，短短2個月內，第一階段與第二階段風電競標費率每度電價差異高達3.3元，顯然與常情相悖，益加彰顯經濟部第一階段訂定價格過高之嚴重瑕疵。

對於經濟部在同一年進行「遴選與競標」，檢舉書指出世界上並無此例，必須要有前次比較優渥的收購制度之間，有「數年期間的差距」作為基礎，絕非如經濟部在同一年「遴選又競標」，顯見此作法之草率、速斷。

另柯志恩於5月底在經濟委員會針對離岸風電法源依據相關問題質詢經濟部長，引用法律字第10703505430號之內容「本作業要點非依電業法或再生能源發展條例授權訂定，非屬本法所稱法規命令。」足徵經濟部暨其所屬能源局之行為，顯有欠缺法律明確授權之重大、嚴重瑕疵。

柯志恩表示，風電招標第一階段用遴選、第二階段競標，但第一階段的遴選辦法沒有法源依據，所以經濟部要怎樣就怎樣，經濟部如果要上下其手，沒有法源依據一切都他們說的蒜，這是一個非常令人質疑的地方，她認為應該都要回到競標來處理。

國民黨團總召林德福、賴士葆又指出，能源局片面決定以密件公文不公開遴選委員的名單，是否有充分之法律授權及依據？能源局在密件公文解密前，僅僅公開部分18位遴選委員，其餘5位遴選委員刻意以密件為由不予公開，可能有黑箱作業疑慮。

國民黨立委王育敏批評，離岸風電風力夏季發電量最少，冬季最多，但台灣夏季是用電量最高的時候，顯示蔡政府的能源政策謬誤。而且現在大潭藻礁環評卡關，蔡政府又要廢核，未來電從哪裡來？難道要用深奧燃煤電廠來應付電力不足的情況嗎？

國民黨立委指控經濟部離岸風電有嚴重圖利，浪費公帑之嫌，今天赴監察院舉發。記者劉宛...
國民黨立委指控經濟部離岸風電有嚴重圖利，浪費公帑之嫌，今天赴監察院舉發。記者劉宛琳／攝影
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