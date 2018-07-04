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印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

富邦金首席經濟學家羅瑋上修今年經濟成長率至2.5%以上

2018-07-04 14:50經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金今日上午舉行「2018財經趨勢論壇年中場」，受到前二季經濟表現亮眼，首席經濟學家羅瑋博士上修台灣今年經濟成長率至2.5~2.6%，較去年底預測2.2%多出近0.3個百分比。但要留意中美貿易戰擴大與美期中選舉二大因素可能造成強勢美元在第4季出現轉折，下半年股市展望最看好美股與新興亞股。

2018年市場持續出現劇烈震盪，羅瑋分析上半年出現三大關鍵性變化，包括全球貿易大戰、除美國外其他主要國家經濟表現不如預期，及資金提前撤離新興市場。美升息次數增加、歐日央行偏鴿派，羅瑋博士分析，4月中旬開始資金不斷從新興市場撤出，使得不少當中國家被迫提早升息，但貨幣阻貶效果不明顯，倒是先衝擊經濟，預期新興市場苦難短期難以解決，加上中美貿易戰擴大，會讓情況雪上加霜。

羅瑋也提醒，後續要留意7月下旬美國聽證會，將宣布160億美元進口最終清單與2000億元加徵關稅的追加清單，一旦公布且具體實施，占美從中國進口比重近一半，且會擴大到消費與科技產品，對台灣影響將加大。

此外歐盟也對美實施報復，川普威脅要歐進口車課稅，範圍就不只中國，外貿出口占歐盟近40%，對歐洲各國衝擊影響非同小可，一定要高度關注後續是否有相互妥協，讓情況限制在一定程度內。

貨幣走勢方面，從各國央行的貨幣政策來看，羅瑋認為美元將繼續維持高位，但第4季恐出現轉折，主要有二大原因，一是中美貿易若擴大影響到實質經濟，美升息從4次變到3次，將有機會回落；第二是美11月期中選舉，共和黨若獲勝掌二院，世界忍耐川普時間將高達6年，很多國家會循求妥協和解的機會，後續發展川普的經貿將跟雷根時代一樣，減稅施壓強制讓美元貶值，可能以要求其他貨幣走升作為施壓。不過羅瑋說，他不認為美元不致大致滑落，因為美國是全球主要進口國家，不會讓人民購買力太受影響，因此預估美元指數將自94~95元高點滑落一些。

展望下半年GDP，羅瑋說，實體經濟方面，貿易大戰若沒有擴及全面，美經濟會較去年更好一些，GDP有機會從2.4上升到2.7%，歐、日相對較弱，中國也會改善，維持6.7%成長。台灣去年底預測GDP2.2%，但首季亮眼、第2季外貿出口也很好，因此年中上修今年經濟成長率達到2.5~2.6%。

羅瑋相當認可台灣央行總裁之前匯率看法，認為若因原物料造成的通貨膨脹，台灣可以不必理會，因為一旦讓原物料價格上漲、薪資上升，若再升息企業恐會不支倒地，因此一定程度維持現行基準利率是不錯的政策，調整也會相對溫和。羅瑋預測，央行就算升息，最多可能升息2次，每次半碼，這樣對整體經濟與資金流動是影響較小的。

下半年貨幣預測方面，羅瑋認為美元較強勢，第3季為止沒有機會回落，歐元下半年穩定波動在1.13~1.22元間；日元在避險需求走升至106~112元左右；人民幣後續要看貿易戰，下半年在6.3~6.7元的範圍；台幣仍趨於弱勢，外資領了配息後會怎樣調節，預估今年對美元是30~31元上下，全年均價跟去年相差不大。

下半年的重大風險方面有三，一是貿易戰是否衝擊加劇、二是全球金融市場可能反轉修正，包括股匯市、公債殖利率等；三是新興市場經濟體加速外流。展望下半年，羅瑋認為，美股依舊是最穩健，科技與中小型股依舊亮麗，主要受中美貿易影響較小，羅素2000走勢就與道瓊指數不同。歐股經濟成長不如預期，與南歐政局不穩，因此表現較弱。儘管中美貿易烏雲罩頂，新興亞股表現仍優於其他市場。債市的話，新興國家央行被迫升息，對新興市場不利；原物料方面，地緣政治風險持續存在，美原油庫存降至5年平均值下，原油價格將維持在高檔。

升息新興市場

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