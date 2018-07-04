個資保護專案辦公室揭牌 扛2大任務

2018-07-04 13:44 中央社 台北4日電



個人資料保護專案辦公室今天正式揭牌，國家發展委員會主任委員陳美伶表示，將推動向歐盟申請個人資料跨境傳輸的適足性認定，並強化各部會個資法執法的一致性。

歐盟通用資料保護規則（GDPR）今年5月正式實施，由於GDPR號稱史上最嚴個資法，台灣政府嚴陣以待，行政院院長賴清德責成國發會成立「個人資料保護專案辦公室」，並賦予2大工作任務，一是加強跨部會因應GDPR的協調整合，並負責統籌各部會向歐盟申請適足性認定的事宜。

行政院也指示另一項任務，未來個人資料保護法制的主政機關與跨部會協調工作，一併交由個人資料保護專案辦公室承接。

陳美伶表示，國發會已經啟動向歐盟洽商適足性認定的工作，今年5月率團拜訪歐盟，並正式表達我方申請適足性認定的意願；國發會也已邀集相關機關與學者專家討論適足性申請準備工作，專案辦公室成立後，將接續完成台灣適足性評估報告，並與歐盟展開對話。

國發會副主委高仙桂進一步說明，會先盤點台灣個資法與GDPR的差異，然後與歐盟展開技術性協商，透過雙邊對談了解台灣在法規面要如何達到與GDPR「實質等同」的目標。

在檢討個人資料保護法的部分，陳美伶表示，台灣個資法未設置單一主管機關、而是採分散管理，難免產生跨部會間協調整合的問題；未來將由專案辦公室負責個資法的檢討，並協調各部會強化執法工作的落實與一致性。