離岸風電招標 藍委監察院舉發沈榮津涉圖利

2018-07-04 14:13 中央社 台北4日電



中國國民黨籍立法委員林德福等人今天前往監察院，舉發經濟部長沈榮津等人在離岸風電上有嚴重圖利、浪費公帑之嫌，要求監察院調查彈劾，由輪值監委王美玉受理陳情。

繼到台北地檢署告發沈榮津等人圖利後，國民黨立委林德福、賴士葆、王育敏、柯志恩和李彥秀等人今天上午前往監察院，舉發沈榮津、經濟部次長曾文生、經濟部次長龔明鑫和經濟部能源局長林全能，要求監察院彈劾他們。

林德福受訪表示，今年4月，經濟部就離岸風力發電規劃廠址遴選的第一階段遴選結果，訂出每度電價新台幣5.8元，合約期限為20年，這部分約占離岸風力發電額度的3/4；6月第二階段公開競標處理其他1/4，得標廠商開出的風電價格每度電價為2.22元到2.54元，兩階段的價格相差3.3元。

林德福說，以經濟部釋出一年發電138億度為計算基準，兩階段的價差讓每年電費差距為455億元，合約20年，這20年就損失了9100億元。

林德福表示，國民黨立法院黨團要求廢除遴選第一標，採用公開第二標。

賴士葆表示，國民黨團要求廢除第一標，可以和遴選廠商解約，了不起付違約金，但可以節省人民9000億元以上公帑。

經濟部政務次長曾文生6月29日召開記者會表示，離岸風電政策從2009年再生能源發展條例通過後，與太陽光電同步展開，離岸風電躉購價格從2010年的4.1982元開始持續上升，直到去年達到6.04元，今年躉購價則比去年下降0.2元，政策方向、躉購費率與執行方式都與過去相同，唯一不同的是「執行單位、執行者的決心、態度」，才能有今天的成果。

曾文生說，許多國家都是透過躉購發展再生能源，他反問，若要圖利廠商，何必在風場遴選後緊接著開放競標，透過競價將購電價格壓低，這樣如何能說是圖利廠商。

曾文生說明，過去躉購費率每度5.7元時沒有人願意做，但現在5.8元卻有外商願意配合國產化政策開發，真正價差只有0.1元，不應該用躉購及競標價差計算。

曾文生表示，前期固定成本分攤後，後續躉購價格預估將下降，但仍要視技術、市場成熟度而定，且後續若開發水深較深風場，投資成本也會增加，都需要實際驗證。

至於國民黨立委要求躉購「廢標」，曾文生回應，廢標的依據為何、躉購廢標後競標是否也要廢標、廢標後競標的得標廠商是否還願意來簽約，都應該要一起思考。

曾文生強調，經濟部政策若有任何需要檢討的部分，都願意虛心改進，針對政策澄清、提供資訊也都是經濟部的責任，但對於不實指控、或是對公務員人格操守的指控，「我們不能接受」，希望外界若要指控經濟部圖利，希望能提出更具體的證據。