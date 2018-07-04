蔡其昌：離岸風力發電有三好 絕無黑箱

2018-07-04 12:10 中央社 台北4日電



立法院副院長蔡其昌今天表示，離岸風力發電可扭轉以核能與火力發電的能源政策；照顧人民安全與健康；帶動台灣產業發展等三好；以公開機制遴選與招標，絕無黑箱或見不得人。

支持風力發電的蔡其昌上午接見台灣國際幸福家庭促進會成員前受訪表示，風力發電政策有「三好」，一扭轉中國國民黨長期執政以核能與火力發電為主的能源政策；二照顧人民的健康與安全，核能有安全問題，火力發電有健康問題，離岸風電大量設置可照顧人民的健康與安全；三經濟問題，國際廠商的開發、吸引外資到台灣投資，帶動台灣整體產業鏈發展。

蔡其昌說，「以前大家都認為乾淨能源很貴，但不是」，離岸風力發電招標預估每度電會低於新台幣5元，開標結果後，價格介於每度電2.2245元至2.5481元間，比目前台電平均售電費率2.6元更低，因此，經濟部在公開架構下進行相關遴選與招標作業，一切可接受社會檢驗與公評，絕無黑箱或見不得人的事情。

蔡其昌指出，台灣風場是世界頂級且不輸北歐國家，當台灣決定推動離岸風力發電，全球知名從事風力發電的企業通通跑到台灣投資，讓台灣有乾淨能源可使用；且風力發電成為台灣經濟發展新動能，風力發電不只是能源問題，也是經濟問題。