勞工死亡、親屬能否領勞退金？ 一張圖秒懂

2018-07-04 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞保局表示，勞退金屬個人財產，繼承人只要符合資格，即可領取，若是拋棄繼承，則無法領取，但按順位沒有辦理拋棄繼承的遺屬，還是可依順位請領。圖／擷取自勞保局官方臉書 分享 facebook

不少人疑惑當親人過世、若親人原為勞工身分，並領有勞工退休金，親屬到底能不能領取勞退金？勞保局表示，勞退金屬個人財產，繼承人只要符合資格，即可領取，若是拋棄繼承，則無法領取，但按順位沒有辦理拋棄繼承的遺屬，還是可依順位請領。

民法規定，當親人過世時，繼承人可選擇繼承或拋棄繼承債務、財產，若親人為勞工身分，身後還留有退休金、勞保給付等，勞保局提醒，勞保屬社會保險，並非財產，無論繼承人是否拋棄繼承，只要符合資格，即可請領相關給付，但勞退金屬財產，若拋棄繼承，就無法領取。

勞工退休金是「遞延所得」，雇主將原本得給付勞工的退休金，依法提前至每月提撥進勞工個人專戶中，勞工年滿60歲才可請領，當勞工過世後，繼承者就能領取個人專戶退休金，若勞工於請領退休金前死亡，仍可由遺屬或遺囑指定請領人請領退休金。

勞保局強調，常見繼承人因親人生前有債務而選擇拋棄繼承，一旦拋棄則無法請領亡者的勞工退休金，但若後面順位的遺屬沒有辦理拋棄繼承，還是可以依順位請領，遺屬請領順位一為配偶及子女，二為父母，三為祖父母，四為孫子女，五為兄弟、姊妹，以此類推。

而勞保因屬社會保險，並非財產，則沒有拋棄繼承無法領取的問題，全面採順位請領，也就是當被保險人過世後，家屬若符合相關資格，即可請領死亡給付、遺屬年金給付等。