台灣商業服務業景氣預測11月續降 年底衰退警訊未除

2018-07-04 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



軍公教年改衝擊民間消費持續發酵，商研院今日公布最新「台灣商業服務業景氣循環綜合指標」，預測台灣商業服務業景氣在11月將繼10月續見下降，年底衰退警訊未見解除。

商研院景氣循環預測小組表示，值得注意的是，領先指標綜合循環指數在本次所發表的四月份（實際值）出現復甦以來首次下降，可見今年年底開始衰退的風險正提高之中，亟需加強景氣抗衰對策。

商研院景氣循環預測小組也提醒，年底衰退若成真，將是一次高峰最矮且下墜速度較快的衰退，不宜小覷。