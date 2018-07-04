6成農夫都認識他！奧丁丁創辦人王俊凱：我們不幫小農，誰幫？

2018-07-04 08:20 聯合新聞網 文／遠見提供



奧丁丁的區塊鏈旅宿服務管理系統，利用以太坊資料庫不能被竄改的特性，確保各家業者同時參與交易不會重複。圖／遠見提供 分享 facebook 今年以來，區塊鏈成為顯學，各式論壇、新創公司紛紛冒出頭。這兩天，台灣也舉辦了「2018亞洲區塊鏈高峰會」，匯聚全球區塊鏈和加密貨幣領域的重要人士，像是曾登上富比世雜誌封面的幣安創辦人趙長鵬，以及萊特幣創辦人Charlie Lee等。

其中，來自台灣的講者、39歲的奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱，他的公司「奧丁丁」，曾在去年11月底，創下近20年來，台灣首度有本土電商登上紐約時代廣場（Time Square）廣告看板的紀錄。

奧丁丁創下台灣首度有本土電商登上紐約時代廣場（Time Square）廣告看板的紀錄。圖／遠見提供 分享 facebook

當時的廣告看板上，映著一橘、一藍兩隻可愛的貓頭鷹，上頭用英文寫著「全球第一個區塊鏈在旅宿業的服務」，同時，還有中文的「奧丁丁」（OwlTing）三個字。

奧丁丁的露臉，將三星（Samsung）、威訊（Verizon）等大品牌，一舉比了下去，廣告不僅是那斯達克（Nasdaq）免費贈送，版面大小還超越Verizon。

「這是人生夢想之一啊！本來以為要公司上市後才能達成，沒想到這麼快。」王俊凱波瀾不驚地說。

創立於2010年的奧丁丁是先有英文名「OwlTing」，才有中文。Owl是貓頭鷹，象徵睿智，outing則是郊遊、外出聚會，代表旅遊、體驗的精神。至於中文意涵，王俊凱解釋得隨興，「當初看到薄呱呱（中共前政委薄熙來之子）的名字，覺得可以用類似的，就變成這樣了。」

但奧丁丁的區塊鏈應用，一點都不隨便。目前，旅宿業者有旅行社、Agoda、Booking平台等各種銷售管道，一旦訂單湧進，業者必須手動將資訊輸入自有管理系統，以避免重複訂房，相當耗費人力。

奧丁丁的區塊鏈旅宿服務管理系統，則利用以太坊（Ethereum）資料庫不能被竄改的特性，確保各家業者同時參與交易時，不會重複，讓房間超賣，也節省人力。

「Darren（王俊凱英文名）的區塊鏈產品，能快速知道誰有房間、誰沒有房間，是很特別的技術。」葉宿文旅創辦人暨執行長盧申威認為，這套系統對熱門旅遊景點的旅宿管理，極具吸引力。獨特的應用，也是那斯達克將奧丁丁一舉送上時代廣場的原因。

這不是奧丁丁首次用區塊鏈建功了。2017年5月，奧丁丁推出將區塊鏈應用在食安履歷上，同樣利用資料不能被修改的特性，記錄產品來源，消費者只要掃掃QR Code，就能看到所有生產細節。

由於奧丁丁在區塊鏈技術上有優勢，能做出許多新應用，因此不必和其他企業打價格戰，「我們大概領先業界兩到三年，可以賺別人賺不到的錢。」王俊凱透露，奧丁丁將在明年初於美國那斯達克上市。

在美國上市這樣重要的事情，從王俊凱口中聽到，都跟吃飯、睡覺一樣稀鬆平常。

奧丁丁創辦人王俊凱。圖／遠見提供 分享 facebook

王俊凱習慣用AI般的冷靜口吻，說出厲害的話，偶爾談到有趣話題，這個「AI」（指他）會彷彿短路，猛然爆出一陣大笑；他還有一頭長到耳際的微捲髮，以及顯眼的落腮鬍。多重的衝突，讓人實在好奇，他究竟是什麼背景，能將奧丁丁帶到目前的成就？

「我大學畢業什麼都不會耶！沒在開玩笑的。」王俊凱大學雙主修台大電機和機械系，理論上應該很忙，卻常常翹課去打籃球，籃球變成他大學最主要的回憶。

畢業後，他前往波士頓大學念電機研究所，跟著嚴苛的俄羅斯教授鑽研密碼學，「教授簡直是惡魔，他問我問題，我明明不會，但為了維持成績、拿獎學金，怎樣都得鬼扯一通，」王俊凱透露，當時他半夜常做惡夢，老夢到一連串0和1的二進位數字，鏗鏗鏘鏘砸在臉上。

兢兢業業的學習，換來職場的入場門票。取得碩士學位後，王俊凱進入Google工作一年半，之後又在幾間公司裡，選擇了南韓電信。

很少人知道，那些「選擇」裡，其實包含不少現今的科技巨擘。

「我錯過的可多了，Facebook、Zynga……所有大的都錯過了，但那真的沒什麼，在矽谷，你是要創立公司，不是加入公司。」談起這段往事，王俊凱沒有絲毫後悔。

他反而在南韓電信裡積極練拳，學習和其他公司談判的技巧，處理電信相關業務，也同時創業、做創投，主要是想感受、融入矽谷的氛圍。

2009年，南韓電信沒撐過金融海嘯，最終以倒閉收場，但王俊凱已經練就一身功夫，加上想陪伴父母，便結束美國的一切，回到台灣。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），是他的偶像。看到Kindle在美國帶起電子書的風潮，他也想發展中文版電子書，因此回台後，第一個事業就是創立手機購書App「OBOOK」。

OBOOK做了一年半，王俊凱發現不太行，又換了拍照、打卡推薦景點的題目，仍然抓不到商業模式。他想來想去，決定賣點東西。

台灣什麼都有了，還能賣什麼呢？

放眼市場，王俊凱發現醬油、鮮奶、水果這些小農的產品還沒人賣過。他單槍匹馬到各大牧場、果園走透透，幾乎是三顧茅廬，才說服小農們，將產品在奧丁丁上架，「全台有超過6成的農夫都認識我，現在他們都很愛奧丁丁，像家人一樣了。」王俊凱笑稱。

2014年6月，奧丁丁市集成立，台灣鮮奶地圖上線，10月遇上食安風暴，事業突然就起來了，接著還有水果、茶農等各種地圖。

同時，王俊凱預見區塊鏈會帶來的變革，也開始投入研究，才有了後來區塊鏈、旅遊領域的事業。

而切入在地旅遊體驗行程，是為了完善在旅遊產業的布局，奧丁丁是亞洲發展最快的線上旅遊平台，在全球推出潛水、登百岳、夜訪動物園等各種戶外體驗活動。

相較市面上各種旅宿、機票、行程平台都獨立分工經營，王俊凱認為，應該將三者綁在一起，達到一站式服務，才能真正滿足消費者。

多數企業都在營利後，才會思考社會企業責任。王俊凱卻反其道而行，一開始就打定主意幫助小農，再一步步做區塊鏈應用、開拓旅宿市場，將事業愈做愈大。

「電商雖然賺得少，但我們不幫小農，誰幫？我們用區塊鏈技術賺錢，再支撐電商事業，小農也能拿賺到的錢，添購設備，讓產品更好。」王俊凱強調，可以再另想賺錢的方法，但一定要幫土地上的人。

「Darren絕對是說到做到。」小南天生活輕旅執行董事陳盈成觀察，王俊凱只要做了承諾，就一定會完成。結識王俊凱時，他告知旅宿業的痛點，王俊凱承諾會解決問題，兩人一路討論、修正，才有了今天的旅宿管理系統。

如今，在旅遊事業上，奧丁丁在台灣、日本、馬來西亞、美國設有辦公室，今年還要到泰國、印尼、越南擴點，看好北歐近年的旅遊熱潮，也有進軍歐洲的計畫，「我混入了歐洲最大的天使投資人俱樂部。」王俊凱嘿嘿笑，透露自己在創投沒閒著，投了I.X、AMIS、MaiCoin、酷幣科技等區塊鏈公司，扶植新創力量。

他也沒忘記繼續幫助小農。奧丁丁剛談下和日本1000家超市的合作，要大量出口小農的產品。王俊凱知道，透過每年固定契作，有好價格與穩定出貨量，才能真正幫到小農。

做了這麼多，王俊凱仍嫌不夠，有件事他始終放在心上，「台灣一直沒有像亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）那樣的創業楷模，缺乏正面力量，我在做這個。」

王俊凱確實有機會。奧丁丁目前估值超過1億美元，靠著獨有的區塊鏈技術，他預估明年初在美國上市後，估值可達到10億美元，成為獨角獸。

「奧丁丁不只要做到『出名』，還要『成功』。我們準備好了。」王俊凱期待，自己能為台灣新創圈，注入正向能量。

（文／蕭玉品 攝影／張智傑 本文出自2018.7.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）